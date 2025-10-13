Premio Internazionale di Canto Lirico 'Umberto Borsò', pubblicato il bando

Giovani talenti lirici di qualsiasi nazionalità, fatevi avanti. E’ stato pubblicato il bando di partecipazione al Premio Internazionale di Canto Lirico “Umberto Borsò” (3° edizione), che prevede un montepremi complessivo di 9.000 euro ed è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il 18°anno di età alla data di scadenza del termine per presentare domanda, ovvero il 19 dicembre 2025.

Intitolato al celebre tenore di Castelfiorentino, Umberto Borsò (1923-2018), il Premio viene promosso dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” grazie a un’intesa con la famiglia, in particolare con la figlia Vittoria Borsò, per dare un seguito tangibile e concreto all’instancabile lavoro didattico del padre, che una volta ritiratosi dalle scene si dedicò incessantemente all’insegnamento e alla valorizzazione dei giovani talenti lirici.

Ogni anno, il Premio viene assegnato a conclusione di un Concorso di Canto Lirico, articolato in tre fasi: eliminatoria, semifinale e finale. La prova finale, a cui saranno ammessi quattordici concorrenti, si terrà presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino domenica 8 febbraio 2026 (ore 18.00) ed avrà la forma del concerto pubblico. Al termine della serata verranno decretati i vincitori dei premi consistenti in borse di studio e ingaggi per produzioni liriche e concertistiche. Il primo premio è una borsa di borsa di studio del valore di € 3.000.

La giuria, composta da esperti del settore, sarà presieduta da Augusto Lombardi (supporto alla Direzione Artistica del Teatro Verdi di Pisa); tra i membri si segnala anche la presenza dell baritono Massimo Cavalletti, star internazionale e ospite fisso dei più grandi teatri mondiali.

Per chiara volontà dell’associazione organizzatrice, il Premio non si limita al classico “Contest” che si conclude con l’assegnazione dei premi ai concorrenti ritenuti più meritevoli, ma è pensato più come un percorso di crescita e valorizzazione del giovane artista lirico, di cui la premiazione è il primo passo. Seguono poi una serie di opportunità per misurarsi con il pubblico ed esprimersi nelle produzioni artistiche organizzate dall’associazione e/o in collaborazione con altri enti: Opere liriche, concerti, audizioni.

Come si ricorderà Le prime edizioni del Premio Borsò sono state entrambe un grande successo (oltre cento partecipanti nella seconda edizione).

“Cerchiamo di rafforzare e consolidare passo dopo passo il Premio Borsò – osserva il Direttore Artistico, Francesco Marchetti - che ha già avuto, nonostante la sua giovane età, vasti apprezzamenti nel settore, candidandosi così a divenire un solido punto di riferimento su scala nazionale nel panorama dei concorsi di canto lirico, il tutto nell’ottica e nella chiara e condivisa volontà di fare bene e soprattutto di garantire la massima correttezza della competizione, ma anche di fornire un progetto artistico successivo, per i giovani cantanti premiati, che possa dar loro qualificate opportunità di misurarsi con il palco e con il pubblico”.

Il Premio – promosso dall’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” – gode del patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Castelfiorentino, dell’Ente Cambiano (e con il contributo di questi ultimi due) ed è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Orpheus”, il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” e la Fondazione “Simonetta Puccini per Giacomo Puccini”.