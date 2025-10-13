La Pubblica Assistenza di Montopoli tra i finalisti dei Defender Awards

Defender, il Brand britannico svela la shortlist della prima edizione dei Defender Awards. L’iniziativa internazionale, lanciata lo scorso aprile, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale in quattro categorie, in sette Paesi: Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Australia, Giappone e Sudafrica. Tra le 8 associazioni finaliste, si aggiudica un posto l'associazione toscana Pubblica Assistenza di Montopoli in val d’Arno ODV, con sede a Capanne (PI).

I progetti che, all’interno delle shortlist risulteranno poi vincitori nella selezione finale che avverrà entro l’anno, riceveranno una Defender 4x4 a supporto delle proprie attività per due anni, insieme a un fondo da 120.000 euro erogabile in due anni e al supporto formativo a cura di professionisti esperti. La rosa dei 56 finalisti – tra cui 8 italiani – spazia dalla conservazione della fauna selvatica a programmi di prevenzione oncologica per le comunità remote e a rischio in Australia.

Per Defenders of the Humanity, l’associazione toscana - attiva nei settori sanitario, sociale e di Protezione Civile - ha presentato il progetto 'ReAct - Drone Assisted Monitoring, Search & Rescue', inquadrato nell’alveo della Protezione Civile tramite l’applicazione della tecnologia dei droni, sia aerei che di altra natura, vuole dare una risposta, veloce ed economicamente sostenibile (rispetto al costo di un aeromobile), in vari campi di intervento e su emergenze ambientali e sociosanitarie di vario tipo.

Grazie a un software proprietario, è possibile trasmettere immagini a 360° in alta definizione alle sale operative, facilitando decisioni tempestive. I droni, dotati anche di infrarossi, migliorano le ricerche in zone impervie e il coordinamento dei soccorsi.

Nella prossima fase dei Defender Awards, le candidature selezionate saranno valutate da un panel internazionale, in cui figura anche l’attrice e Ambasciatrice UNICEF Alessandra Mastronardi. In palio una Defender 4x4 per due anni, insieme a un fondo da 120.000 euro erogabile in due anni e al supporto formativo a cura di professionisti esperti.

Il vincitore italiano sarà annunciato entro la fine dell’anno.

Notizie correlate