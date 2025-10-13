Regionali: Bundu supera il 5%, ma Toscana Rossa resta fuori dal consiglio. 'Colpa' della legge elettorale toscana

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Antonella Bundu

Un risultato per certi versi sorprendente, ma amaro, per Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, che ha superato il 5% dei consensi senza però riuscire a conquistare un seggio in Consiglio regionale.

La lista che la sosteneva – composta da Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile – non è riuscita a raggiungere la soglia necessaria, nonostante abbia ottenuto un risultato migliore rispetto a Lega e M5s, entrambe ammesse grazie alla coalizione.

Quando siamo partiti ci davano allo 0,5%, oggi siamo attorno al 5%”, ha commentato Bundu, che si è detta comunque soddisfatta del risultato, pur esprimendo preoccupazione per la bassa affluenza e per “un bipolarismo forzato che allontana le persone dal voto”. Nel 2020 il candidato della sinistra alternativa, Tommaso Fattori, si era fermato al 2,23%.

Anche il presidente uscente Eugenio Giani ha espresso rammarico: “Mi dispiace che Toscana Rossa non entri in Consiglio, ha fatto una bella campagna elettorale”.

Duro il commento di Rifondazione: "La nostra candidata presidente Antonella Bundu e la lista Toscana Rossa hanno ottenuto un grande risultato che si profila superiore a quello ottenuto dalla Lega e dal M5S. Ma rimaniamo esclusi dal consiglio regionale per una manciata di voti in virtù di una legge elettorale antidemocratica che prevede uno sbarramento del 5% per le liste che si presentano autonomamente". Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.

"La candidata presidente è al di sopra del 5% ma la lista no - spiega -. Si tratta di una discriminazione visto che nelle coalizioni lo sbarramento è al 3. Commentando i risultati durante la maratona di Mentana il neoeletto Giani ha dichiarato che sarebbe contento dell'ingresso in Consiglio di Antonella perché arricchirebbe il pluralismo. Se questo spirito democratico fosse reale Giani dovrebbe proporre al campo largo di modificare una legge voluta dal Pd per tenere fuori dal consiglio la sinistra radicale. Grazie a Antonella e a tutte le compagne e i compagni per questo positivo risultato ottenuto da formazioni politiche oscurate dai media ma protagoniste dei movimenti e delle lotte sociali, ambientaliste e per la pace. La crescita dell'astensionismo è il dato più inquietante e la vera emergenza del paese. Invece di inseguire i centristi bisognerebbe riconquistare la fiducia delle classi popolari. Aver ridotto il pluralismo con leggi elettorali antidemocratiche è una delle cause della crescita dell'astensione. Noi non siamo politicanti e sabato 18 ottobre saremo come sempre con Antonella alla manifestazione chiamata dal Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze".

Notizie correlate

13 Ottobre 2025

Regionali, Vannacci: "Complimenti a Giani, chi non vota non si lamenti"

Dopo la vittoria di Eugenio Giani alle regionali toscane, arrivano anche le parole del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che su Facebook ha scritto: “Complimenti a Eugenio Giani e auguri [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

È Giani-bis: 54% di voti, Tomasi al 40%. Il presidente: "Penserò a Giunta. Sarà Legislatura della Sanità territoriale"

“Questo risultato per me è una soddisfazione enorme. Grazie alle toscane, ai toscani e a questa mia amata Regione. Neri prossimi cinque anni lavorerò per ripagare questa dimostrazione di affetto [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Elezioni regionali: Lega in caduta libera, Vannacci: "C'è poco da commentare. Avanti per la nostra strada"

“C'è poco da commentare, chi vota ha sempre ragione”. Così Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Toscana. La Lega ha registrato un crollo [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina