Regionali Toscana, i più votati nel PD: Biffoni primo in Toscana, boom di preferenze per gli assessori uscenti

Politica e Opinioni
Il Partito Democratico esce molto bene dalle urne toscane. Molto bene i volti della giunta uscente che si affermano come i più votati nei rispettivi territori

A Grosseto, l’assessore all’Economia Leonardo Marras guida la classifica con 13.457 voti, mentre a Siena il titolare della Sanità Simone Bezzini ne raccoglie 12.608.

A Firenze 2, la responsabile del Welfare Serena Spinelli ottiene 8.180 preferenze, e a Pisa l’assessora a Istruzione e Lavoro Alessandra Nardini tocca quota 14.528, superando di poco il presidente uscente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (13.274).

 

Biffoni il più votato in Toscana

Ottimo risultato anche a Prato, dove il Partito Democratico supera il 41% dei consensi e dove Matteo Biffoni è “il candidato più votato nella storia recente della regione” con 22.155 preferenze.

Il risultato del Pd Prato è straordinario – commenta il segretario provinciale Marco Biagioni –. È il frutto di un progetto politico solido, credibile e duraturo. Non solo cresciamo, ma superiamo il 41%.

Biagioni ha ringraziato i candidati per la qualità del lavoro svolto, sottolineando in particolare il successo di Matteo Biffoni, “il candidato più votato nella storia recente della regione”, e di Marta Logli, giovane esponente dem di 25 anni “che rappresenta una prospettiva generazionale ormai affermata sul territorio”.

Nardini: donna più votata in Toscana, campione di preferenze nel Pisano

Alessandra Nardini è la donna più votata in Toscana, la seconda per preferenze insomma penso assoluto dopo Biffoni. Nel Pisano è lei a guidare il numero di preferenze.

Dopo 5 anni da assessora regionale, è una grande emozione riscontrare questo sostegno da parte delle elettrici e degli elettori del nostro territorio – ha dichiarato Alessandra Nardini –. Quella del campo largo, in Toscana, è una scommessa vinta e la nostra regione può diventare modello nazionale di governo condiviso tra le forze progressiste.”

La più votata tra gli esponenti Pd ha sottolineato che essere arrivata prima nelle preferenze è uno stimolo a fare ancora di più e meglio, garantendo passione e impegno di sempre per la provincia e per tutta la Toscana”.
Nardini ha infine ringraziato la segretaria dem: La linea politica netta e unitaria di Elly Schlein è stata importantissima per la netta affermazione in Toscana e da oggi sarò ancora più determinata nel far sì che arrivi in tutta la sua forza anche nel partito a livello provinciale.”

Barnini, 13mila preferenze nel Collegio 3

Nel Collegio 3 Empolese Valdelsa Brenda Barnini ottiene 13.683 preferenze, davanti a Giacomo Cucini con 7588. Molto lontani tutti gli altri candidati delle altre liste. Il terzo più votato che si avvicina a queste cifre è infatti solo Federico Pavese di FdI con circa 3mila voti.

A Pistoia Giani ribalta i pronostici

Tra le sorprese di queste elezioni c’è Pistoia, dove il centrosinistra ha superato di due punti Alessandro Tomasi, sindaco e candidato del centrodestra. In città Eugenio Giani ha ottenuto il 49% dei voti contro il 47% di Tomasi, mentre il Pd sfiora il 40%, trainato dalle preferenze dell’ex portavoce del presidente, Bernard Dika con 14.282 preferenze.

