Regionali, Vannacci: "Complimenti a Giani, chi non vota non si lamenti"

Dopo la vittoria di Eugenio Giani alle regionali toscane, arrivano anche le parole del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che su Facebook ha scritto: “Complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo”.

Il coordinatore della campagna elettorale del Carroccio in Toscana ha commentato così il risultato: “Chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi. Chi non ha votato, quindi un toscano su due, non si lamenti perché se non desideri partecipare poi non hai alcun diritto di pretendere”.

Vannacci ha poi ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno politico: “Continuerò a lavorare per gli italiani e per i toscani – ha scritto – per più sicurezza, per mandare in galera i criminali, per meno facinorosi che bloccano e imbrattano, per più rimpatri di chi è entrato illegalmente nel nostro Paese, per più sviluppo, infrastrutture e meno tasse”.