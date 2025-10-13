RFI, modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori tra Civitavecchia e Orbetello

Per lavori di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dalle ore 23:30 di mercoledì 15 alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia, Frecce, Intecity e Intercity Notte subirà modifiche.

Alcuni treni della linea FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa possono subire variazioni di orario e cancellazioni. Previste corse con bus tra Civitavecchia – Grosseto e viceversa e bus Civitavecchia – Montalto di Castro e viceversa.

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova via Civitavecchia sono soppressi. Alcuni collegamenti sono soppressi anche i giorni 15 e 20 ottobre.

I treni Intercity Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia e Salerno – Torino e i treni Intercity Notte Torino – Salerno/Reggio di Calabria sono deviati via Pisa – Firenze – Orte e subiscono modifiche di orario e soppressione di alcune fermate intermedie. Previsti bus sostitutivi per i treni Intercity e per alcuni treni Intercity Notte.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Inoltre, dal 20 ottobre fino al 13 dicembre 2025, il Gestore dell’Infrastruttura ha previsto dei rallentamenti per alcuni treni del Regionale sul medesimo tratto di linea tra Civitavecchia e Orbetello.

Rallentamenti anche per i treni Intercity Napoli – Sestri Levante, Roma – Ventimiglia e Salerno – Torino che modificano l’orario anche con anticipi. I treni Intercity Notte Torino – Salerno nel periodo dal 20 ottobre al 13 dicembre possono subire modifiche di percorso con soppressione di alcune fermate intermedie e/o modifiche di orario.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

