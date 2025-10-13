Servizi lavoro e buoni pasto, convenzione tra Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina e Ali Spa e Repas

Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina annuncia con soddisfazione la stipula di una nuova convenzione con Ali Spa – Agenzia per il Lavoro e con Repas – società specializzata nella gestione dei buoni pasto, riservata a tutte le imprese associate.

Grazie a questa collaborazione, le aziende aderenti a Confesercenti potranno usufruire di servizi dedicati di ricerca e selezione del personale, offerti da Ali Spa, partner qualificato e radicato sul territorio. Contestualmente, la convenzione con Repas permetterà di accedere a buoni pasto con condizioni agevolate, che potranno essere utilizzati non solo dai dipendenti, ma anche dagli imprenditori stessi. Questo strumento rappresenta un vantaggio fiscale e un benefit concreto, capace di migliorare il benessere lavorativo e di favorire una gestione più efficiente delle risorse aziendali.

“Siamo lieti di poterci affiancare a realtà solide e dinamiche come Ali Spa e Repas” – dichiara Claudio Del Sarto, Responsabile d’area di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina – “Questa convenzione è pensata per offrire ai nostri associati strumenti pratici e vantaggiosi: da un lato un supporto concreto nella ricerca di personale qualificato, dall’altro un’opportunità fiscale e di welfare che valorizza sia i dipendenti che gli imprenditori.” “Questa collaborazione nasce dalla volontà comune di sostenere le imprese del territorio, offrendo soluzioni mirate per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contribuire allo sviluppo del tessuto economico local “ dichiara Barbara Cantini, Responsabile dell’Ufficio Ali Spa di Pontedera e della prossima filiale in apertura sul Comune di Pisa.

Con questa nuova convezione, Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita e la competitività delle imprese associate, mettendo a disposizione servizi innovativi e convenzioni mirate alle reali esigenze delle attività del territorio.

