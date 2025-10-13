Pisa celebra le eccellenze agroalimentari del territorio, torna 'Terre di Pisa Food&Wine Festival'

Dal 17 al 19 ottobre in programma la XIII edizione di Terre di Pisa Food&Wine Festival 2025, la rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio che ogni anno, nel terzo fine settimana di ottobre, trasforma la città in un palcoscenico del gusto. #sapori antichi, nuovo benessere è il filo conduttore che guida questa edizione, celebrando la ricchezza delle tradizioni enogastronomiche delle Terre di Pisa e il valore di uno stile di vita consapevole, dove gusto, autenticità e benessere si incontrano in un’esperienza che fa bene al palato e alla persona.

Nel cuore della città di Pisa, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II durante i giorni della manifestazione è possibile incontrare 90 produttori provenienti dalle Terre di Pisa. Un’occasione unica per scoprire, degustare e acquistare prodotti locali di qualità, frutto di un lavoro che trova origine nelle tradizioni della campagna pisana, presentati dai produttori stessi che accolgono i visitatori negli stand e li accompagnano alla scoperta delle proprie eccellenze, spiegando il valore del loro lavoro e la cura di un prodotto di elevata qualità, genuino, sano e sostenibile.

La manifestazione è occasione per apprendere anche curiosità e competenze, come ad esempio che l’olio è un alimento e che ci sono tanti oli extravergine diversi, che il vino ha una storia che nasce tra i fossili marini e diventa un unico pur nella tradizione toscana, che non tutto il formaggio è vegetariano, ma la Dop delle Balze Volterrane lo è, che il tartufo bianco più grande del mondo è stato trovato nelle Terre di Pisa. Tutti questi prodotti e molti altri li potrete trovare al Terre di Pisa Food&Wine Festival.

Se volete imparare a riconoscere i gusti e le proprietà organolettiche e nutrizionali del cibo buono che fa bene alla salute l’appuntamento è allo stand del centro Nutrafood dell’Università di Pisa, dove con competenza scientifica esperti forniscono informazioni ed indicazioni sugli alimenti e su una dieta equilibrata, nonché accorgimenti e precauzioni da seguire per garantire la sicurezza degli alimenti.

Su prenotazione sono disponibili tour di degustazione, guidati da esperti, dedicati ai vini e alla birra, laboratori dedicati a formaggi, oltre a Masterclass del vino.

Quest’anno il Festival dedica un’attenzione speciale al tartufo, con degustazioni, tour e due show cooking sempre su prenotazione. A raccontare e a farci conoscere il tartufo, le sue caratteristiche, i suoi utilizzi, sarà lo Chef Gilberto Rossi, del Ristorante Pepenero di San Miniato, lo Chef proporrà due piatti, sia a pranzo che a cena, in abbinamento ai vini delle Terre di Pisa.

Come ogni anno il festival ha uno spazio dedicato ai bambini, perché la sana alimentazione si impara fin da piccoli, in programma merende e giochi ai piedi del grande murale “Tuttomondo” di Keith Haring.

Durante la manifestazione in città sono in programma visite, con sconti per chi è stato in manifestazione, a mostre e a musei, itinerari tematici, occasioni culturali a questo scopo un info desk dedicato alle informazioni turistiche è presente nei tre giorni in Piazza Vittorio Emanuele II.

Apertura stand a ingresso libero in Piazza Vittorio Emanuele II orari: Venerdì 17 ottobre: 17.00 – 21.00, Sabato 18 ottobre: 11.00 – 23.00, Domenica 19 ottobre: 11.00 – 21.00 - Vendita e degustazione di tipicità locali e delizie a “Km zero”.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

SHOW COOKING TERRE DI PISA CON CHEF GILBERTO ROSSI

Lo Chef Gilberto Rossi, del Ristorante Pepenero di San Miniato, ci farà conoscere i segreti e i piaceri del tartufo, il vero protagonista dello show cooking della 13esima edizione del Festival. Lo Chef realizzerà, sia a pranzo che a cena, due piatti esclusivi a base di questo prodotto d’eccellenza, abbinando insieme i vini delle Terre di Pisa.

Sabato 18 Ottobre h. 13 e h. 20

Salone Borsa Merci del MAAC – Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Piano Terra, ingresso principale. Costo: euro 25 Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/show-cooking/

MASTERCLASS VINO

Focus su specifici temi che puntano a valorizzare la produzione vitivinicola delle Terre di Pisa. In questa occasione sarà possibile scoprire rossi, bianchi e rosé del territorio.

Venerdì 17 Ottobre – h. 17 “BLEND EXPERIENCE: incontro perfetto tra uve nelle Terre di Pisa”

Sabato 18 Ottobre – h. 16:30 “L’Essenza del Sangiovese nelle Terre di Pisa: dal vigneto al calice”

Domenica 19 Ottobre – h. 11 “Rosé Revolution: i segreti dei vini rosati delle Terre di Pisa in una masterclass esclusiva”

Domenica 19 Ottobre – h. 15 “Terre di Pisa in Bianco: un percorso esclusivo tra aromi e eleganza, per conoscere la nuova denominazione”

Costo: euro 20 Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/masterclass-vino/

TOUR GUIDATI VINO E BIRRA

Sommelier e gli esperti accompagnano in una visita guidata tra gli stand degli espositori per degustare e illustrare i vini e le birre del territorio.

Tour vino: euro 15

Tour Birra: euro 10

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/tour-degustazione-vino/ e https://pisafoodwinefestival.it/tour-di-degustazione-della-birra/

LABORATORI DI DEGUSTAZIONE

FORMAGGI

Laboratorio “Tesori di Pisa: formaggi e miele in perfetta armonia”

Sabato 18 ottobre — ore 16

Laboratorio “Brindisi di sapori: formaggi e birre in un abbraccio esplosivo”

Domenica 19 ottobre – ore 16:00

Laboratorio “Oro Liquido & Delizie. Il magico incontro tra i formaggi delle Terre di Pisa e l’Olio Extravergine Elter”

Domenica 19 ottobre – ore 15:30

Costo: euro 15

SALUMI

Laboratorio “Birra e salumi: un perfetto incontro inaspettato”

Venerdì 17 ottobre – ore 17:30

Laboratorio “Salumi e miele: abbinamento ardito e sorprendente”

Sabato 18 ottobre – ore 14:30

Laboratorio “Le eccellenze della norcineria pisana: i salumi della Cinta senese”

Sabato 18 ottobre – ore 17

Laboratorio “Impariamo a degustare un buon salume”

Domenica 19 ottobre – ore 15

Laboratorio “Salumi e distillati: gioco di insoliti abbinamenti”

Domenica 19 ottobre – ore 17:30

Costo: euro 15

I SEGRETI DEL PARCO

Venerdì 17 ottobre – ore 17:30

Costo: euro 15

Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/laboratori-degustazione-formaggi/ , https://pisafoodwinefestival.it/laboratori-degustazione-salumi/ e https://pisafoodwinefestival.it/sapori-del-parco/

APERIOLIO: a ogni piatto il suo olio

Un aperitivo divertente per mettersi alla prova nell’abbinamento di oli ai piatti.

Sabato 18 ottobre - ore 18

Domenica 19 ottobre - ore 18

Costo: euro 10 Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/aperiolio/

NUTRAFOOD

Tantissimi ed interessanti appuntamenti con gli esperti del centro Nutrafood dell’Università di Pisa. I ricercatori presenteranno come gli alimenti rappresentino nutrizione e salute, ma anche tradizione, innovazione e cultura. Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/programma-nutrafood/

OIL BAR

Per approfondire la conoscenza degli oli extra vergine di oliva ed il loro migliore abbinamento con i cibi, il Capo Panel di Ascoe e gli esperti assaggiatori sono a disposizione per consigli, approfondimenti e degustazioni.

Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/oil-bar/

IL FESTIVAL DEI BAMBINI

Appuntamenti dedicati ai più piccoli, tra meraviglia e sapori nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre davanti al Murale Tuttomondo di Keith Haring.

Per maggiori informazioni: https://pisafoodwinefestival.it/attivita-bambini/

CONTEST FINALE: I TARTUFI DELLE TERRE DI PISA

Il Contest finale del Festival celebra l’eccellenza del tartufo delle Terre di Pisa. Si sfideranno alcune delle aziende produttrici le quali dovranno produrre il loro migliori prodotto, la salsa al tartufo, con cui saranno preparati i crostini che saranno poi sottoposti alla degustazione dei giurati. Ogni giurato esprimerà la propria valutazione sulla cartolina voto che gli verrà consegnata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://pisafoodwinefestival.it/contest-finale/

Sito Web: www.pisafoodwinefestival.it