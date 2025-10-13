Torneo di calcio balilla Play4Fun: il 17 ottobre la finalissima

Venerdì 17 ottobre il Circolo Arci Il Progresso di Montelupo ospiterà la finale del Torneo di Calcio Balilla Play4Fun, organizzato nell’ambito dell’omonimo progetto tra 8 circoli appartenenti ai Comitati Arci Empolese Valdelsa e Valdarno-Zona Cuoio. Il torneo è iniziato lo scorso settembre con le fasi eliminatorie, durante le quali in ogni circolo decine di coppie partecipanti si sono sfidate fino a decretare la coppia vincente. Adesso le otto finaliste si incontreranno per quest’ultima fase.

I Circoli Arci coinvolti sono Il Progresso Montelupo, Limite, Marcignana, Monterappoli e Varna per l’Empolese Valdelsa e Montopoli, Stibbio e La Catena per il Valdarno. Il grande impegno profuso da ciascun circolo è stato ripagato dall’alta partecipazione di giocatori e giocatrici. Il torneo si è svolto all’insegna dell’inclusione e della sana competizione. A questo proposito è stato scelto di aprire le iscrizioni solo a giocatori e giocatrici non iscritte a federazioni o associazioni di categoria.

Questo spirito risponde a pieno agli obiettivi del progetto da cui ha preso le mosse. Il progetto Play4Fun, infatti, ha l’obiettivo di contrastare il gioco d’azzardo patologico attraverso diverse strategie. Promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e supportato da diverse realtà del Terzo Settore tra cui anche i due Comitati Arci, il progetto si sviluppa in tre aree di intervento all’interno delle quali sono previste varie azioni (tra cui sportelli di ascolto sul territorio, campagne ed eventi di sensibilizzazione e percorsi formativi nelle scuole). La rete associativa che si è stretta attorno a Play4Fun è impegnata nella promozione del gioco come momento di socialità e di sano ben vivere, contro i rischi e l’impatto socialmente devastante del gioco d’azzardo sulle persone, sulle famiglie e sulle comunità.

Eventi come il Torneo di Calcio Balilla Play4Fun, dunque, rappresentano un esempio concreto di “gioco sano” e aggregativo, alternativo alle forme di gioco a rischio, e contribuiscono a diffondere una cultura ludica positiva e appunto inclusiva.

Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare alla finale del Torneo al Circolo Arci Il Progresso in via Rovai a Montelupo, venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 21

Fonte: Ufficio Stampa

