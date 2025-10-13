Trova gattino sul ponte di Marcignana e lo prende con sé: "Se qualcuno lo cerca, mi contatti"

Cronaca Vinci
Sabato 11 ottobre 2025, una cittadina ha trovato un gattino grigio tigrato di circa quattro mesi in difficoltà sul ponte di Marcignana. L’animale, spaventato e tremante, si trovava quasi in mezzo alla carreggiata, miagolando.

"L'ho preso (si è lasciato prendere bene), ho notato che aveva sangue al sederino quindi l'ho portato subito alla clinica veterinaria di Sovigliana", racconta la donna.

Il gattino è stato visitato e fortunatamente non presentava gravi ferite, ma soltanto un po’ di diarrea. Dopo le cure e la rassicurazione dei veterinari, la donna ha deciso di tenerlo con sé e adottarlo, a meno che non si faccia avanti il legittimo proprietario. Per questo ha lanciato pubblicamente un appello: "Se il gattino ha un proprietario, a cui accidentalmente è scappato, mi può contattare. Se non lo reclama nessuno io sono già innamorata di lui e lo adotto molto volentieri". 

Chi riconoscesse il gattino può contattare la redazione di gonews.it o l'Ufficio Ambiente del Comune di Vinci.

