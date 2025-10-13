Trova gattino sul ponte di Marcignana e lo prende con sé: "Se qualcuno lo cerca, mi contatti"

Sabato 11 ottobre 2025, una cittadina ha trovato un gattino grigio tigrato di circa quattro mesi in difficoltà sul ponte di Marcignana. L’animale, spaventato e tremante, si trovava quasi in mezzo alla carreggiata, miagolando.

"L'ho preso (si è lasciato prendere bene), ho notato che aveva sangue al sederino quindi l'ho portato subito alla clinica veterinaria di Sovigliana", racconta la donna.

Il gattino è stato visitato e fortunatamente non presentava gravi ferite, ma soltanto un po’ di diarrea. Dopo le cure e la rassicurazione dei veterinari, la donna ha deciso di tenerlo con sé e adottarlo, a meno che non si faccia avanti il legittimo proprietario. Per questo ha lanciato pubblicamente un appello: "Se il gattino ha un proprietario, a cui accidentalmente è scappato, mi può contattare. Se non lo reclama nessuno io sono già innamorata di lui e lo adotto molto volentieri".

Chi riconoscesse il gattino può contattare la redazione di gonews.it o l'Ufficio Ambiente del Comune di Vinci.

