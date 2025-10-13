Una grande festa in piazza a Empoli per la Rete Inclusione

La Rete Inclusione ha invaso piazza Farinata degli Uberti, domenica 12 ottobre. Quest'anno l'evento, organizzato in occasione della ricorrenza della costituzione della realtà costituita da 54 organizzazioni e associazioni dell'Empolese Valdarno Valdelsa, ha infatti deciso di essere il più aperto possibile e di aprirsi alla cittadinanza.

Nella piazza erano presenti molte delle realtà che compongono la Rete con i propri stand e per tutto il pomeriggio si sono susseguite varie attività di animazione: circo, giochi da tavolo, letture, sport, animazioni. Tutte attività rigorosamente inclusive e adatte a tutte le età.

"Ognuno – spiegano le portavoce della Rete, Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi – ha portato un pezzo di sé e della propria attività. Questa giornata di Festa dà il senso di quello che abbiamo fatto e vogliamo continuare a fare: lavorare insieme per garantire l'inclusione di tutti e tutte".

Notizie correlate