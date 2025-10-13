Use Rosa Scotti, coach Cioni ribadisce i concetti: "Senza difendere non vinciamo"

’è da lavorare ancora ma è la sola cosa che non spaventa coach Alessio Cioni. L’analisi della sconfitta in casa della sua Use Rosa Scotti con la Virtus Cagliari punta l’attenzione soprattutto sulla prova difensiva insufficiente.

“Anzitutto brave loro – attacca – Cagliari ha giocato meglio ed ha meritato la vittoria. Noi dobbiamo capire che tutte le partite le possiamo vincere quando giochiamo bene e quindi al contrario, quando le giochiamo male, le possiamo perdere come avvenuto sabato pomeriggio. Deve essere chiaro che non siamo un top team che magari può sopperire ad una serata non felicissima con altre armi e questo ce lo dobbiamo mettere in testa. La vittoria di Milano non ci deve portare fuori da questa che è la nostra strada maestra. Poi è normale che, quando trovi chi gioca meglio di te perdi, ma certi concetti dobbiamo averli ben chiari”.

Il punto è la difesa: “Se prendiamo 78 punti – prosegue - per le caratteristiche che abbiamo, noi non vinciamo mai una partita. Anche questo deve essere ben chiaro. In questo caso è una questione di attenzione e volontà e, come si è visto nel primo parziale, è una cosa che possiamo fare. Poi, invece, la concentrazione è calata ed abbiamo fatto rientrare una squadra che è al livello nostro. Quindi, da questo punto di vista, possiamo fare sicuramente meglio lavorando in settimana e non dimenticando mai che abbiamo un talento: la difesa. Su questo possiamo costruire il nostro campionato”.

Campionato che nel prossimo turno propone alle biancorosse una trasferta complicata, sabato sera sul campo di Costa Masnaga. Lì sì che, per portarla via, sarà necessario difendere ed essere concentrate dal primo all’ultimo minuto.