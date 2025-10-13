Vanno a fare una passeggiata ad Avane, auto forzata: rubata borsa con documenti e carte

Brutta sorpresa per una coppia che sabato mattina, intorno alle 10:45, aveva parcheggiato l’auto ad Avane, a Empoli, per una passeggiata. Al ritorno, dopo circa un’ora e mezza, ha trovato l'auto forzata: qualcuno aveva rubato la borsa, contenente tutti i documenti personali e quelli del figlio minorenne.

Nella borsa c’era anche una PostePay e dopo il furto è stato effettuato un prelievo di 600 euro, praticamente l’intera somma disponibile. La vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri di Empoli.

La coppia lancia un appello a chiunque dovesse ritrovare i documenti a consegnarli ai Carabinieri o a segnalare il ritrovamento.

