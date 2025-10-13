Vasto incendio in un'azienda di metalli a Signa

Cronaca Signa
Non si registrano feriti

Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato nel primo pomeriggio a Signa, nella zona dei Colli Alti, coinvolgendo un’azienda di metalli che opera nell’indotto della moda. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura, con una colonna di fumo visibile da lontano.

L’Arpat è stata allertata per monitorare eventuali ricadute sull’ambiente e valutare l’impatto dell’incendio.

