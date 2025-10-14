A Fucecchio vince Tomasi, FdI: "Noi primo partito al 33,69% con +300 voti rispetto al 2020, il Csx -2200"

Giani ha vinto e questo è il primo dato incontrovertible. È stato certamente facilitato da una campagna elettorale perpetua durante la sua azione amministrativa, ma anche per questo è stato più bravo.

Noi ripartiamo dal nostro territorio consapevoli come Fucecchio abbia dato un segnale di orgoglio facendo vincere, seppur per poche decine di voti, Alessandro Tomasi.

Seppur con un dato di astensione in linea con quello regionale, siamo orgogliosi dei nostri concittadini che hanno portato al nostro Fabio 1200 preferenze che vanno ad aggiungersi alle 700 ottenute nel resto del collegio. Non possiamo far altro che ringraziarlo per quanto si è speso e per come ha saputo trasmettere e dare continuità all'attività politica di questo anno di consiglio comunale. Fratelli d'Italia diventa primo partito cittadino con uno storico 33,69% che, al di là delle percentuali, significa circa 300 voti in più rispetto alle elezioni amministrative dello scorso anno. I Fucecchiesi credono in un'alternativa e lo stanno dimostrando in ogni tornata elettorale da almeno cinque anni in qua. Il processo è irreversibile e sta a tutti noi farci trovare pronti.

Dato incontrovertible sta nel fatto che la coalizione "progressista" che amministra Fucecchio, rispetto alle amministrative dello scorso anno, ha perso ben 2200 voti contro i circa 500 della coalizione di centrodestra.

I dati sono difficilmente confrontabili anche perché la capacità di mobilitazione che si ha per le amministrative è molto più importante, ma siamo certi che questo dato debba essere preso in seria considerazione da chi ci amministra come cartina di tornasole sull'attività politica e amministrativa di questo ultimo anno.

Ufficio stampa Fratelli d'Italia Fucecchio

