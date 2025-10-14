Abc Castelfiorentino, i risultati del weekend del vivaio gialloblu

I risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Primo acuto stagionale per i ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano, che all’esordio casalingo chiudono la pratica Olimpia Legnaia sul 70-60. Ottima partenza per i gialloblu, che approcciano con grande aggressività in difesa chiudendo la prima frazione sul 24-8. Una forbice che si allarga nel secondo quarto, con l’attacco castellano che macina punti guidato dai 33 di Ticciati, fino a toccare il 41-22 su cui si va all’intervallo. Nella ripresa, complice un calo d’intensità gialloblu, i fiorentini riducono la forbice grazie ad un contro break di 17-26 che vale il -10 al 30′ (58-48). Nell’ultima frazione, però, l’Abc amministra il vantaggio e va a prendersi i primi due punti.

Prossimo impegno lunedì 20 ottobre alle 21 sul parquet di Calcinaia.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 70-60

Tabellino: Garbetti 2, Ticciati 33, Baldi 3, Vallerani 2, Leti 2, Bufalini 3, Marchetti 12, Ciulli, Bini, Fiorentini, Niccolini 11, Giglioli 2. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 24-8, 17-14, 17-26, 12-12

UNDER 15 ECCELLENZA

Avvio tutt’altro che semplice per i ragazzi di Eraldo Mazzuca e Alberto Ciampolini, che all’esordio cadono 93-56 sul parquet del Firenze Basketball Academy. Partita in salita quella dei gialloblu, con la squadra di casa che prende il largo nei primi due quarti andando all’intervallo sul 44-22. Una forbice che i fiorentini incrementano nella ripresa, con la sterzata di orgoglio castellana nell’ultimo quarto che non basta a svoltare una gara tutta di rincorsa.

Prossimo impegno domenica 19 ottobre alle 11:30 al PalaBetti contro Reggello.

Firenze Basketball Academy – Abc Castelfiorentino 93-56

Tabellino: Nardi 6, Anton, Giovannoni 8, Bellesi, Profeti 18, Gazzarrini, Scherillo, Faffi, Barbieri 6, Falorni 11, Muoio 3, Bertelli 4. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 22-11, 22-11, 29-12, 20-22

Intanto, nel prossimo fine settimana, al via anche i campionati dei gruppi Under 17 Femminile e Under 13 Maschile: esordio rispettivamente sabato 18 ottobre alle 18:30 a Poggibonsi e domenica 19 ottobre alle 9:30 sul parquet della Laurenziana.

MINIBASKET

Altro weekend di amichevoli e tornei per il minibasket gialloblu in attesa dell’inizio dei campionati. Gli Esordienti di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani hanno ospitato i pari età del Montesport, mentre il gruppo Esordienti Femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli ha fatto visita all’Use Empoli. Doppio test per gli Aquilotti Big di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che hanno ospitato Montesport e Costone Siena, mentre gli Aquilotti Small di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà sono stati protagonisti del triangolare organizzato dal Valdelsa Basket, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità, al quale hanno preso parte insieme ai pari età della Baloncesto Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino