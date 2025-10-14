Barnini quarta più votata in Toscana. Sulla legge elettorale: "Giusto che garantisca governabilità"

Con il 50,28% delle preferenze all'interno del PD, Brenda Barnini è stata eletta in consiglio regionale e stabilendo anche il primato di prima donna nell’Empolese in termini assoluti per numero di preferenze, seconda donna più votata in Toscana dopo Nardini e terza più votata sulla base dell'elettorato PD, solo dopo Biffoni e Marras, avendo raccolto il 50.3% dei voti totali andati ai Dem sul territorio. In termini assoluti è la quarta dopo Biffoni, Dicka e Nardini.

"Un bellissimo risultato, merito prima di tutto del presidente Giani che ha lavorato per 5 anni e che si è visto riconoscere la fiducia da parte dei cittadini e delle cittadine toscane - ha affermato Brenda Barnini a margine della conferenza stampa -. È un grande orgoglio aver contribuito a questa grande vittoria con un risultato personale di preferenze molto alto. Sono la prima donna ad essere eletta in Consiglio regionale dall’Empolese Valdelsa e terza per numero di preferenze in relazione ai voti del Pd su scala regionale. C'è tanta soddisfazione perché è risultato del lavoro di tante persone sul nostro territorio".

Sul tema dell'astensionismo, Barnini afferma che "Il dato dell'astensionismo di questa tornata elettorale non va sottovalutato. C'è bisogno di essere coerenti tra ciò che si dice e ciò che si fa, anche per portare più cittadini a votare. Spesso c'è troppa distanza tra i temi delle istituzioni e i problemi che le persone vivono quotidianamente".

La candidata PD ha parlato anche della legge elettorale e della proposta in campagna elettorale per modificarla: "Ho proposto durante la campagna elettorale di fare una modifica per l'eliminazione del listino bloccato. Visto che sono stata eletta in Consiglio regionale, porterò avanti questa proposta. Il fatto che la legge non sia del tutto proporzionale ma garantisca governabilità non lo trovo un male, così come penso che la legge elettorale dei comuni abbia dimostrato negli anni di funzionare meglio".

Sull'esclusione di Antonella Bundu dal Consiglio Regionale e sul ricorso che ha lanciato per il riconteggio dei voti - che secondo la candidata per Toscana Rossa sarebbe stato influenzato dal sistema di voto disgiunto - ha affermato: "Non so nel merito dei voti della Bundu se sia stata un'esclusione per pochissimi voti o no. Se Bundu ritiene che ci siano i presupposti per farlo non sta a me giudicare".

Su un’eventuale opportunità di ricevere in delega un assessorato in Consiglio regionale Barnini non si pronuncia: "Questo non sta a me dirlo. Sono comunque molto felice del risultato ottenuto".

Notizie correlate