Cantini (FdI Empoli) analizza il voto: "Il partito cresce"

«I risultati delle elezioni regionali toscane — con la riconferma di Eugenio Giani alla presidenza — meritano una lettura chiara e coerente con la realtà», dichiara Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli. «Riconosciamo la vittoria di Giani, a cui rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro, ma questa vittoria segna anche l’inizio di una fase nuova e complessa per la sinistra toscana, chiamata a governare con un campo largo al cui interno convivono visioni opposte su grandi temi come infrastrutture, opere pubbliche, sanità e ambiente. Sarà interessante capire come riusciranno a conciliare queste differenze senza ricadere nei soliti compromessi al ribasso».

Cantini ha poi richiamato l’attenzione su un dato politico significativo: la bassa affluenza alle urne, che si è attestata attorno al 47%. «L’astensionismo è oggi uno dei veri segnali d’allarme per la democrazia toscana — osserva Cantini — ma va anche letto nel suo contesto. Nel 2015 votò appena il 48% degli aventi diritto, mentre nel 2020 si registrò un picco al 62% solo perché si votava in contemporanea con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e in altre sei regioni. È quindi evidente che il calo dell’affluenza non nasce oggi, ma riflette un disincanto che attraversa l’elettorato da anni. La sfida della politica, per tutti noi, è tornare a ricostruire un legame di fiducia con i cittadini, restituendo senso e concretezza alla partecipazione».

Cantini sottolinea poi il ruolo e il valore politico della candidatura di Alessandro Tomasi, ufficializzata solo a fine agosto: «Nonostante un tempo ridotto e una campagna elettorale in salita, Tomasi ha saputo dare voce e identità a tutto il centrodestra, rappresentando l’unica vera alternativa possibile a un sistema di potere radicato da decenni. Ha raccolto il massimo risultato che le condizioni politiche del momento potevano consentire, riportando passione e credibilità in una sfida che, fino a poche settimane fa, molti davano per chiusa. A lui va il nostro ringraziamento per l’impegno e il coraggio con cui ha interpretato questa sfida».

Sul fronte empolese, il coordinatore esprime grande soddisfazione per un risultato che conferma la crescita costante del partito: «A Empoli Fratelli d’Italia ottiene un risultato straordinario, vicino al 22%, quasi triplicando il voto delle regionali 2020 e raddoppiando quello delle amministrative 2024. È il frutto di un lavoro costante, di una presenza quotidiana sui temi che contano e di una militanza che ha saputo parlare con serietà ai cittadini. Siamo riusciti a riportare a Fratelli d’Italia l’elettorato di centrodestra, che riconosce nel nostro partito l’unico punto di riferimento credibile, solido e coerente».

«Questo risultato — prosegue Cantini — ridimensiona in modo netto le realtà atomistiche e personalistiche che non rappresentano una visione politica complessiva, ma solo interessi individuali. Fratelli d’Italia è oggi, senza alcuna ombra di dubbio, il primo partito della coalizione di centrodestra a Empoli e nell’intero Empolese-Valdelsa».

Cantini conclude guardando al futuro: «Da oggi, i nostri dirigenti e i nostri amministratori sono già al lavoro per costruire un’alternativa credibile al centrosinistra, fondata su proposte concrete: sviluppo sostenibile, sicurezza, infrastrutture, tutela dei servizi, valorizzazione del territorio e delle energie produttive locali. Non ci limitiamo a fare opposizione, ma lavoriamo per offrire agli empolesi un progetto serio di governo».

«Accettiamo l’esito del voto con maturità e spirito di servizio, ma non arretriamo di un passo nella nostra missione: radicare sempre di più Fratelli d’Italia come forza trainante del centrodestra e come garanzia di buona politica e competenza amministrativa.»

Fonte: FdI Empoli

