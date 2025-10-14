Caso Bundu, Giani: "Lacuna nella legge elettorale: disposti a migliorarla, ma no stravolgimenti"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto sul 'caso Bundu', riconoscendo che l’attuale legge elettorale presenta “qualche lacuna”. Il riferimento è alla vicenda di Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, rimasta esclusa dal Consiglio regionale nonostante il suo 5,18% dei voti personali, a fronte del 4,5% ottenuto dalla lista. Toscana Rossa ha fatto sapere che farà ricorso contro l'esclusione dal Consiglio regionale.

“A mio giudizio sarebbe stato giusto fare riferimento al suo risultato personale più che a quello della lista. Probabilmente è un’imperfezione della legge elettorale”, ha dichiarato Giani parlando con i giornalisti a Firenze.

Il governatore ha però escluso interventi diretti da parte sua: “Non prenderò io l’iniziativa, ma sarà il prossimo Consiglio regionale a valutare eventuali miglioramenti”. E ha aggiunto: “Non penso servano stravolgimenti, ma se ci sono correzioni utili sono personalmente disponibile a valutarle”.

Notizie correlate