Caso Bundu, Giani: "Lacuna nella legge elettorale: disposti a migliorarla, ma no stravolgimenti"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

"Non prenderò io l’iniziativa, ma sarà il prossimo Consiglio regionale a valutare eventuali miglioramenti"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto sul 'caso Bundu', riconoscendo che l’attuale legge elettorale presenta “qualche lacuna”. Il riferimento è alla vicenda di Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, rimasta esclusa dal Consiglio regionale nonostante il suo 5,18% dei voti personali, a fronte del 4,5% ottenuto dalla lista. Toscana Rossa ha fatto sapere che farà ricorso contro l'esclusione dal Consiglio regionale.

A mio giudizio sarebbe stato giusto fare riferimento al suo risultato personale più che a quello della lista. Probabilmente è un’imperfezione della legge elettorale”, ha dichiarato Giani parlando con i giornalisti a Firenze.

Il governatore ha però escluso interventi diretti da parte sua: Non prenderò io l’iniziativa, ma sarà il prossimo Consiglio regionale a valutare eventuali miglioramenti”. E ha aggiunto: Non penso servano stravolgimenti, ma se ci sono correzioni utili sono personalmente disponibile a valutarle”.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Toscana Rossa al 5%, Rifondazione: "Più di lega e 5stelle, la vera sorpresa di queste elezioni"

In Toscana si è dimostrato che l'alternativa al condociativismo del centro destra e centro sinistra non solo è necessaria ma possibile. Toscana Rossa ottiene un grande risultato, ben oltre le [...]

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Il punto sulle elezioni regionali: appuntamento in diretta video con gonews.it

Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali battendo Alessandro Tomasi, la Toscana rimane al centrosinistra. È tempo di analisi del voto nella nostra regione e nell'Empolese Valdelsa. Giovanni Mennillo, direttore [...]

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Toscana Rossa farà ricorso contro l'esclusione dal Consiglio regionale

Toscana Rossa farà ricorso contro l'esclusione dal Consiglio regionale. La formazione di sinistra guidata da Antonella Bundu farà leva sui voti dati soltanto alla candidata, che ha superato la soglia [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina