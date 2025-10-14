Centrodestra vince a Santa Croce, il sindaco: "Risultato testimonia nostro buon lavoro su territorio"

Il risultato delle elezioni regionali se analizzato nel contesto elettorale di Santa Croce sull'Arno conferma che la coalizione di centrodestra è maggioritaria in città, lasciando indietro il neo presidente Eugenio Giani di oltre 10 punti percentuali, nonostante un afflusso alle urne molto basso.

“Sono molto contento - dice Giannoni - del risultato ottenuto dal centrodestra a Santa Croce Sull'Arno e a Staffoli, perché è la migliore testimonianza del buon lavoro che stiamo svolgendo all'interno del nostro territorio. C'è un segnale di fiducia nell'operato della nostra amministrazione. Il comune di Santa Croce sull'Arno, all'interno della provincia di Pisa, è quello dove si è verificata la maggiore differenza di voti tra Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra e Eugenio Gianni, una forbice che vale oltre 10%, poco meno di 500 voti. Questo dato deve darci ancora più spinta e ancora più fiducia in quello che stiamo facendo”.

“Naturalmente – continua Giannoni - consideriamo che sono elezioni regionali e dobbiamo notare anche una grossa differenza di affluenza alle urne tra l'elezione che mi ha visto vittorioso come sindaco un anno e mezzo fa e le attuali elezioni regionali. C'è oltre un 15 per cento di cittadini che votarono alle comunali e non sono andati a votare per le regionali.

Questo testimonia che il sindaco è la persona e la carica istituzionale più vicina ai cittadini nel sentire comune. L'elezione del primo cittadino è quella più importante che gli elettori sentono di dover affrontano.

Un 15 per cento di astenuti quindi che come sindaco rappresento e devo rappresentare e nei quali mi devo riconoscere. Per questo ringrazio tutti, quelli che hanno votato centrodestra, ma mi sento sindaco anche di coloro che non sono andati a votare e ovviamente di tutti i cittadini., Visti questi numeri non cambierò di una virgola il mio approccio al lavoro di sindaco e quindi quello che sto facendo per Santa Croce e Staffoli”.