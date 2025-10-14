Chiara La Porta lascia la Camera per il Consiglio regionale

Politica e Opinioni Prato
"In un momento delicatissimo per la mia Prato tutta, sono oggi più che mai motivata a farne sentire forte la voce in Consiglio regionale"

Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia, annuncia le dimissioni dalla Camera dei Deputati per assumere il ruolo di consigliera regionale in Toscana. “Come dichiarato il 10 settembre, giorno della mia candidatura per Prato al Consiglio regionale, rinuncerò al seggio a Montecitorio – spiega La Porta –. Mi metterò a disposizione del mio territorio con costanza e determinazione: quasi 8mila pratesi mi hanno donato la loro fiducia e a loro va il mio più sentito grazie”.

La Porta sottolinea l’importanza del momento: “In un momento delicatissimo per la mia Prato tutta, sono oggi più che mai motivata a farne sentire forte la voce in Consiglio regionale, così come ho fatto, per tre anni, in aula a Roma”.

