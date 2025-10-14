Commemorazione dei defunti, attivati servizi navetta dalle frazioni al cimitero comunale di Sant'Andrea

Un nuovo servizio è in arrivo a Empoli in vista delle commemorazioni del 2 novembre, in memoria di tutti i defunti. All'interno della proposta vincente per l'affidamento dei servizi cimiteriali (ricevimento salme, pulizia, operazioni cimiteriali e montaggio tombe) risalente a luglio scorso, era presente la possibilità di organizzare un servizio navetta dalle frazioni al cimitero comunale di Sant'Andrea di via Valdorme, per le giornate dell'1 e del 2 novembre. Il servizio punta a raccogliere adesioni da parte di persone anziane e con disabilità, per permettere la visita ai cari estinti in occasione di questa importante ricorrenza.

Il sindaco di Empoli ha commentato ringraziando per il nuovo servizio che finalmente rende possibile il collegamento con il cimitero più grande di Empoli con le realtà di frazione. Un sostegno concreto alla popolazione fragile in occasione di un momento di raccoglimento e di preghiera che l'amministrazione è contenta di poter dare all'interno del nuovo appalto per i servizi cimiteriali e di questo si ringraziano SintesiMinerva e la Misericordia di Empoli che si sono adoperati per rendere fattibile tutto questo.

L'assessore ai Cimiteri ha ringraziato i due enti per aver predisposto questo nuovo servizio che rientra nel piano di dare assistenza alla popolazione delle frazioni, seguendo i principi per cui è stato pensato e realizzato il Piano Frazioni e Quartieri, e ha ricordato che durante le tratte saranno disponibili anche mezzi attrezzati per le persone con disabilità.

COME FUNZIONA - Il servizio ha previsto due tratte, per le frazioni a est e per quelle a ovest, con varie tappe per giungere, sia la mattina che il pomeriggio, al cimitero comunale. Ogni pulmino potrà ospitare 8 persone, per cui verranno trasportate in totale nei due giorni 64 persone.

Le tratte saranno identiche per orari sia l'1 che il 2 novembre. Per le prenotazioni è disponibile il numero 0571/536040.

Mattino

Tratta Ovest / Andata

ore 9.20 Stazione

ore 9.30 Pontorme (parcheggio istituto comprensivo Empoli Est via Liguria)

ore 9.40 Avane (chiesa San Jacopo)

ore 9.50 Santa Maria (piazzetta fronte chiesa Santa Maria a Ripa)

ore 10.00 Arrivo al cimitero

Tratta Ovest / Ritorno

ore 11.30 Partenza dal cimitero

ore 11.40 Stazione

ore 11.50 Pontorme (parcheggio istituto comprensivo Empoli Est via Liguria)

ore 12.00 Avane (chiesa San Jacopo)

ore 12.10 Santa Maria (piazzetta fronte chiesa Santa Maria a Ripa)

Tratta Est / Andata

Ore 09.30 Ponte a Elsa (zona Esseclub/Elsasport)

Ore 09.40 Monterappoli (campo sportivo)

Ore 09.50 Casenuove (piazza via Fratelli Cairoli dietro Casa del popolo)

Ore 10.00 Arrivo al cimitero

Tratta Est / Ritorno

ore 11.30 Partenza dal cimitero

Ore 11.40 Casenuove (piazza via Fratelli Cairoli dietro Casa del popolo)

Ore 11.50 Monterappoli (campo sportivo)

Ore 12.00 Ponte a Elsa (zona Esseclub/Elsasport)

Pomeriggio

Tratta Ovest / Andata

ore 14.20 Stazione

ore 14.30 Pontorme

ore 14.40 Avane

ore 14.50 Santa Maria

ore 15.00 Arrivo al cimitero

Tratta Est / Andata

Ore 14.30 Ponte a elsa

Ore 14.40 Monterappoli

Ore 14.50 Casenuove

Ore 15.00 Arrivo al cimitero

Tratta Ovest / Andata

ore 16.30 Partenza dal cimitero

ore 16.40 Stazione

ore 16.50 Pontorme

ore 17.00 Avane

ore 17.10 Santa Maria

Tratta Ovest / Ritorno

ore 16.30 Partenza dal cimitero

Ore 16.40 Casenuove

Ore 16.50 Monterappoli

Ore 17.00 Ponte a elsa

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa