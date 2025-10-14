Dopo le Regionali Castelfranco Unita rilancia la sfida per la riconquista del Comune

La riconferma del Presidente Eugenio Giani e della coalizione di centrosinistra celebra una Regione che si identifica con i principi di solidarietà, democrazia e progresso. Questa vittoria conforta le convinzioni del Gruppo Consiliare Castelfranco Unita e infonde una rinnovata determinazione.

A Castelfranco di Sotto, i dati elettorali sono un chiaro attestato di merito: il Partito Democratico si attesta come prima forza politica, raggiungendo il 38,40% dei consensi e la coalizione a sostegno di Giani arriva al 48%: un risultato significativo, che riflette l'impegno costante e la presenza capillare di tutta la compagine di Castelfranco Unita.

Il Gruppo esprime un sentito ringraziamento all'ex Sindaco per un decennio, Gabriele Toti, la cui performance personale ha superato le 961 preferenze. Questo ampio suffragio, insieme alle 379 preferenze ottenute da Alessandra Nardini, rappresenta non solo un voto alla persona, ma anche un chiaro apprezzamento per un modello di governo diverso, improntato all'unione della comunità, all’ascolto, lontano da toni urlati e polemici che ormai contraddistinguono ogni giorno l’amministrazione Mini

A livello comunale, il dato è netto: le due coalizioni sono arrivate quasi appaiate, divise da appena 26 voti. Un risultato che si verifica in un Valdarno Inferiore tradizionalmente orientato a destra e che, lungi dal rassicurare, smentisce categoricamente l'attuale Amministrazione. Dopo quasi un anno e mezzo dal suo insediamento, il 'cambiamento' della destra tanto decantato non si è concretizzato; la comunità non ha percepito la svolta promessa, ma solo il persistere di sterili polemiche.

Non possiamo ignorare il preoccupante calo di partecipazione al voto. Questa diserzione dalle urne, diffusa in tutta la Toscana e in Italia, è un monito che impone alla classe politica una seria e approfondita autoanalisi.

Il centrosinistra di Castelfranco di Sotto, con tutte le sue anime che hanno contribuito al successo di Giani, è un fronte coeso. Castelfranco Unita è presente e vitale nel Comune.

Il Gruppo si congratula e augura buon lavoro ai rappresentanti eletti in provincia di Pisa consapevole di poter fare affidamento su ognuno di loro: Alessandra Nardini (PD), Antonio Mazzeo (PD), Massimiliano Ghimenti (AVS), Federico Eligi (Riformisti) e Irene Galletti (M5S). Il nostro impegno sarà intensificato: la vittoria regionale ci dà lo slancio necessario per espandere il nostro consenso, per dialogare con ogni cittadino e per riconquistare la guida del nostro Comune. Il futuro inizia oggi.

I consiglieri comunali

Gruppo consiliare di opposizione “Castelfranco Unita”