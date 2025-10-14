Come sarà il prossimo Consiglio regionale? Ecco chi è stato eletto

Terminato il bailamme degli scrutini, c'è una domanda che balza in testa: chi entrerà in Consiglio regionale? Come sarà la giunta? Ancora è presto per rispondere e sapere almeno assessori e assessore, ma un primo bilancio su chi sarà a Palazzo del Pegaso per i prossimi cinque anni si può fare.

Il Partito Democratico ha quindici seggi: Iacopo Melio e Simona Querci dal listino bloccato, Filippo Boni dalla circoscrizione di Arezzo, Leonardo Marras da Grosseto, Alessandro Franchi da Livorno, Mario Puppa da Lucca, Gianni Lorenzetti da Massa Carrara, Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo da Pisa, Bernard Dika da Pistoia, Simone Bezzini da Siena, Matteo Biffoni da Prato, Andrea Vannucci da Firenze 1, Serena Spinelli da Firenze 2, Brenda Barnini da Firenze 3.

Casa Riformista ne ha 4: Vittorio Salotti da Lucca, Stefania Saccardi da Firenze 1, Francesco Casini da Firenze 2, Federico Eligi da Pisa. Alleanza Verdi Sinistra ne ha 3: Alessandra Fallani da Livorno, Massimiliano Ghimenti da Pisa e Lorenzo Falchi da Firenze 1. Il M5S ha Irene Galletti da Pisa e Luca Rossi Romanelli da Firenze 1.

Per quanto riguarda la minoranza troviamo Alessandro Tomasi, candidato sconfitto, più 12 da Fratelli d'Italia: Gabriele Veneri da Arezzo, Luca Minucci da Grosseto, Marcella Amadio da Livorno, Vittorio Fantozzi da Lucca, Marco Guidi da Massa Carrara, Diego Petrucci da Pisa, Alessandro Capecchi da Pistoia, Enrico Tucci da Siena, Chiara La Porta da Prato, Jacopo Cellai da Firenze 1, Matteo Zoppini da Firenze 2 e Claudio Gemelli da Firenze 4. Forza Italia ne manda 2, ovvero Jacopo Maria Ferri da Massa Carrara e Marco Stella da Firenze 1. La Lega porta solo Massimiliano Simoni.

Salta all'occhio come dalla circoscrizione Firenze 3, ovverosia l'Empolese Valdelsa, il centrodestra non abbia eletto nessun candidato o candidata. E dato che Barnini è stata una delle persone più votate non è escluso che possa avere ruoli di governo, sebbene - giusto ripeterlo - ancora sia presto per formulare ipotesi.

