Elezioni, Giglioli (Lega): "Ci sono buoni segnali da cui ripartire"

Mi è doveroso, come Segretario della Lega dell’Empolese, riconoscere la vittoria indiscussa del centrosinistra, che si conferma forza predominante della Regione Toscana. Chi sceglie di esercitare il diritto di voto vince sempre: per questo, sull’astensionismo non intendo fare recriminazioni, se non sottolineare una disaffezione politica ormai trasversale a ogni schieramento.

Tuttavia, il risultato di Castelfiorentino, con oltre il 10%, conferma che la presenza sul territorio di figure capaci di intercettare concretamente le esigenze dei cittadini è sempre premiata. Il centrodestra complessivamente avanza, raggiungendo il 35% nel comune.

Nell’Empolese, la circoscrizione 3 si attesta – seppur di poco – come la migliore della provincia di Firenze, sfiorando il 4%, trainata proprio dal consenso ottenuto a Castelfiorentino.

Ad Empoli, sotto la nuova segreteria eletta lo scorso marzo, la Lega registra un recupero significativo, passando dal 1,89% delle scorse amministrative al 3,37% grazie anche alla candidatura di Ilaria Valeri, terza per preferenze personali ottenute.

Un ottimo risultato anche per il Consigliere Angelo Fiore, in Lega da poco più di un anno, che si colloca secondo per preferenze, pur essendo quarto e ultimo in lista.

La candidatura e l’ottimo risultato degli unici due consiglieri eletti nell’Empolese rappresentano il riconoscimento di un territorio che, già dalle ultime amministrative, si era visto privato della rappresentanza della Lega in tutti i comuni dell’Empolese, ad eccezione di Castelfiorentino. Una sfida affrontata contro ex sindaci e figure con radicati appoggi e conoscenze.

Prendiamo atto di un risultato complessivamente deludente, ma anche dei segnali di consolidamento che queste elezioni ci consegnano. È da questi segnali che dobbiamo ripartire, con determinazione e presenza costante sul territorio.

Susi Giglioli

Segretario Lega

Sezione Empolese

