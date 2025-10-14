Elezioni, Poggianti (Cdx): "Direzione regionale di FdI incompetente e miope"

Il centrodestra ha perso le elezioni regionali in Toscana e la coalizione di Alessandro Tomasi dovrà rimanere cinque anni all'opposizione. Andrea Poggianti, consigliere de Il Centrodestra per Empoli, ha fatto la sua analisi del voto. Di seguito le sue parole.

La disaffezione alla politica e l’astensione al voto rappresentano in parte l’amarezza dell’elettorato per un risultato scontato.

Perché votare quando si sa già chi vince? Perché esprimersi quando lo stesso centrodestra non ha rispettato i suoi elettori?

Alessandro Tomasi, ottimo candidato, è stato lanciato allo sbando, in ritardo, senza un programma e senza una classe dirigente all’altezza nella competizione regionale con il megapresenzialista ed avvantaggiato Eugenio Giani.

A soli 48 giorni dal voto il centrodestra si è unito intorno al suo nome, bruciato da mesi di attesa per la sua ufficializzazione. Un centrodestra più attento a spartirsi i seggi all’opposizione che creare un’alternativa seria di governo regionale.

La responsabilità di questa sconfitta, dimostrata dalla disfatta cocente di Tomasi anche nella sua Pistoia dopo 8 anni di amministrazione, è solo e soltanto di una classe dirigente regionale di Fratelli d’Italia incapace di vincere, incompetente sul campo, miope nella strategia su nomi e sulle scelte.

Ed ora “Buon Giani” a tutti!

Notizie correlate