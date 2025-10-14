Giani vince col 53,92%: i dati ufficiali dopo gli scrutini

La vittoria di Eugenio Giani non è mai stata in discussione e nemmeno un'ora dopo la chiusura delle urne elettorali era certa la riconferma. Solo in tarda serata, però, al termine dello scrutinio di tutte le 3.922 sezioni in tutta la Toscana è stato possibile avere i dati ufficiali.

Eugenio Giani ha vinto con il 53,92%, migliorando la percentuale di cinque anni fa (fu 48,62%). Curiosamente i voti totali per Giani sono stati 752.241, mentre cinque anni fa furono 864.310: si è visto infatti che l'affluenza è stata molto bassa, ma nel 2020 si veniva dal lockdown del Covid e soprattutto la tornata elettorale era legata al referendum per il taglio dei parlamentari.

Giani ha vinto praticamente in tutte le circoscrizioni tranne Massa Carrara e a Pistoia, ma nella città di Pistoia Giani è ugualmente primo. Alessandro Tomasi, che ormai di Pistoia si può considerare ex sindaco, ha chiuso col 40,90% delle preferenze e con un numero totale di voti pari a 570.612 (nel 2020 Ceccardi fece 719.266).

Si è visto invece che Antonella Bundu non ha superato lo sbarramento: lei come candidati ha ottenuto più del 5% - per la precisione 5,18% - ma la parte politica Toscana Rossa è ferma a 4,51%.