Fermati con droga e contanti, un arresto e una denuncia

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri di Firenze hanno arrestato un uomo e denunciato un altro nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata del 13 ottobre, nei giardini vicino al Lungarno dei Pioppi, i militari hanno fermato un extracomunitario classe ’91, già noto alle forze dell’ordine, trovandogli addosso 10 dosi di hashish per un peso complessivo di 9,61 grammi e 100 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e sarà giudicato con rito direttissimo.

Successivamente, in via del Pignoncino, è stato fermato un nordafricano classe ’96, trovato in possesso di quasi 3 grammi di cocaina e 955 euro, provento dell’attività illecita. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
13 Ottobre 2025

Aggredisce e tenta di strangolare la moglie, poi le ruba il cellulare: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nel quartiere Gavinana a Firenze. L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto di una [...]

Firenze
Cronaca
13 Ottobre 2025

Operato per un tumore che non esisteva: bimbo resta invalido

È stato operato due volte al Meyer nel 2012 e 2013 per un presunto tumore al cervello, ma in realtà soffriva di encefalite erpetica, un’infiammazione curabile con farmaci. L'intervento chirurgico [...]

Firenze
Cronaca
12 Ottobre 2025

Incendio nella notte all'ippodromo le Mulina, un edificio in fiamme

Incendio questa notte in un edificio all'ippodromo le Mulina, in viale del Pegaso a Firenze. Sul posto, poco dopo le 2, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, di [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina