Fermati con droga e contanti, un arresto e una denuncia

I carabinieri di Firenze hanno arrestato un uomo e denunciato un altro nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata del 13 ottobre, nei giardini vicino al Lungarno dei Pioppi, i militari hanno fermato un extracomunitario classe ’91, già noto alle forze dell’ordine, trovandogli addosso 10 dosi di hashish per un peso complessivo di 9,61 grammi e 100 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e sarà giudicato con rito direttissimo.

Successivamente, in via del Pignoncino, è stato fermato un nordafricano classe ’96, trovato in possesso di quasi 3 grammi di cocaina e 955 euro, provento dell’attività illecita. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.

