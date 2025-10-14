Fi-Pi-Li, chiusura alternata per lavori di manutenzione tra il 15 e il 17 ottobre

Interventi di manutenzione in vista sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per consentire lavori di pulizia delle canalette per il deflusso delle acque, la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso lungo la carreggiata in direzione Mare, nel ramo di Pisa, dal km 75+000 al km 77+600.

Le chiusure saranno in vigore nei seguenti orari:

  • Martedì 15 ottobre 2025 dalle 9.30 alle 18.00

  • Mercoledì 16 ottobre 2025 dalle 9.30 alle 18.00

  • Giovedì 17 ottobre 2025 dalle 9.30 alle 18.00

Il tratto interessato è di competenza della società Cdt Spa. L’ente raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di moderare la velocità in prossimità del cantiere.


