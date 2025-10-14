Furto da 60mila euro in casa a Lucca: arrestato uomo nel Pontino grazie al DNA

È stato incastrato dal DNA l’uomo accusato di aver messo a segno, lo scorso febbraio, un furto in un’abitazione a Lucca con un bottino da oltre 60mila euro. Il sospettato, residente nel territorio pontino e già noto alle forze dell’ordine, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su ordine del giudice per le indagini preliminari di Lucca.

Sul luogo del colpo i Carabinieri avevano trovato tracce biologiche poi inviate ai laboratori del RIS, dove gli accertamenti hanno permesso di isolare un profilo genetico compatibile con quello dell’indagato.

L’inchiesta è stata condotta in stretta collaborazione tra i Carabinieri di Lucca, Latina e Aprilia, e ha consentito di rintracciare e assicurare alla giustizia il sospettato.