Ghezzi (FI) sulle elezioni: "Accresciuto il consenso a Empoli"

Sono molto amareggiata perché ritengo che Alessandro Tomasi fosse la persona giusta per governare la nostra regione. Oggi la Toscana ha perso un’occasione importante, ha perso la possibilità di avviare quel cambiamento indispensabile per affrontare le sfide future e cercare di risolvere quei problemi che ci affliggono ormai da decenni. Lascio l’analisi sul risultato elettorale e sull’affluenza ai “politici di professione”, certo è che il dato del 47% deve destare preoccupazione.

Facendo riferimento al partito di cui sono Segretaria Comunale a Empoli, Forza Italia, in Toscana cresce e si conferma il secondo partito della coalizione con il 6,17% a fronte del 4,28% delle Regionali del 2020. Nell’Empolese-Valdelsa, circoscrizione Firenze 3, saliamo al 4,83% dal 3,4% e per questo risultato sento di dover ringraziare Simone Campinoti, Simone Testai e Sabrina Ramello che insieme a me si sono dati un gran da fare per raggiungerlo.

A Empoli siamo riusciti a fare persino meglio, sia rispetto alle Regionali di cinque anni fa sia rispetto al 2% delle scorse Amministrative solo 16 mesi addietro; otteniamo il 5,18% distanziandoci di solo un punto percentuale dalla media della Regione. Guardando a questo dato, come Segretaria Comunale, mi compiaccio del risultato e non posso che ringraziare quanti insieme a me si sono dati da fare per raggiungerlo. Accrescere il consenso a Empoli significa stare lavorando nel modo giusto. Sono certa che se riuscissimo ad avere maggiore partecipazione da parte di tutti gli iscritti e imparassimo a lavorare di più come “squadra” potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.

A livello personale voglio ringraziare innanzitutto mio figlio e mio marito perché mi hanno sostenuta e hanno sopportato tutte le mie stanchezze e le mie assenze. È stato un ultimo mese molto intenso fatto di nuove conoscenze, di tradimenti e soprattutto belle conferme. Quando Nicola Nascosti, che ringrazio, mi ha proposto questa candidatura che doveva contribuire a far crescere Forza Italia nell’Empolese-Valdelsa, non avevo idea di cosa aspettarmi; è stato tutto molto di più di quello che immaginavo. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato e che hanno reso possibile il confronto perché mi hanno dato la possibilità di arricchirmi come persona e crescere politicamente.

Un ringraziamento particolare lo dedico a quanti hanno riposto fiducia in me dandomi la preferenza. Grazie al mio impegno e a quello di quanti hanno creduto in me, a Empoli sono passata dalle 80 preferenze ottenute alle Amministrative di un anno fa alle 203 preferenze di oggi. In tutta la circoscrizione dell’Empolese-Valdelsa, in seno a Forza Italia, sono risultata la più votata dietro all’ex candidato Sindaco e capolista Simone Campinoti. Grazie! Custodirò gelosamente ogni attimo di questa esperienza che ormai fa parte del mio patrimonio personale.

Claudia Ghezzi - Segretario Comunale Forza Italia Empoli