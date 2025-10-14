Empolese Valdelsa feudo del PD, Barnini fa il pieno di voti. Ora un assessore dal territorio?

E se un ruolo nella prossima giunta regionale in Toscana andasse a una persona dell'Empolese Valdelsa? La domanda corre di bocca in bocca dopo i risultati delle ultime elezioni regionali, la testimonianza di come la circoscrizione Firenze 3 sia un feudo del centrosinistra, un luogo dove Eugenio Giani e il PD vincono a mani basse.

Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli, adesso ha i fari puntati su di sé. Il ticket con l'ex primo cittadino certaldese Giacomo Cucini è andato più che bene e i due hanno portato oltre 20mila preferenze. Barnini è a 13.683, un numero che non può lasciare indifferenti: è la quarta persona - la seconda donna - con più preferenze dopo Matteo Biffoni, Alessandra Nardini e Bernard Dika. Barnini, dunque, si presenta in Consiglio regionale con un carico importante di voti e chissà che non possa toccarle un ruolo in giunta.

A fine agosto il PD aveva scelto Barnini e Cucini sapendo di avere due carte molto forti. Il segretario empolese Jacopo Mazzantini infatti non si nascose e parlò apertamente di un posto in giunta, in modo da "costruire la nostra presenza nella futura legislazione regionale, con l’ambizione di rafforzarne la rappresentanza non solo all’interno del Consiglio regionale, ma anche nella futura Giunta, ancora guidata dal PD e da un centrosinistra più largo possibile".

La stessa Barnini venne intervistata a Radio Lady dal direttore di gonews.it Giovanni Mennillo e ci andò più coi piedi di piombo. "Queste sono cose che non vanno assolutamente evocate durante la campagna elettorale, non sarebbe corretto e rispettoso" disse, salvo poi ammettere che il fatto che l'Empolese Valdelsa chieda di essere rappresentato nel Governo della Regione è legato a ciò "che questo territorio rappresenta in Regione in termini di popolazione, densità abitativa, di capacità di fare sistema e anche di fare parte di coloro che producono la ricchezza della Toscana". Per questo credo possa quantomeno "chiedere di essere tra quelli che vengono presi in considerazione" chiosò Barnini.

Nei prossimi giorni Eugenio Giani creerà la sua squadra di governo. Ci sono tanti volti noti dell'ultima giunta tra i leader di preferenze, ma non è esclusa qualche novità.