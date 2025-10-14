'I’ Panino Casternovino', l'evento a Castelnuovo d'Elsa

Ci sarà il panino con la trippa e quello con il lampredotto. Quello con il lesso rifatto con le cipolle e quello con la braciolina fritta. Quello con salsicce e fagioli e con hamburger e patate.

Se volete provarne qualcuno non vi resta venire a Castelnuovo d’Elsa, dove sabato 18 ottobre (dalle 19.00) il borgo collinare ospita l’evento “I’ Panino Casternovino”, festa organizzata dai ragazzi del nuovo Consiglio Arci di Castelnuovo d’Elsa, durante la quale i partecipanti potranno assaporare un’ampia varietà di panini preparati con ingredienti tipici del territorio.

La serata, che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, sarò allietata da buona musica, grazie alla partecipazione di Michela che allestirà un Dj set

Per info e prenotazioni: 338.8380602, 333.4871126

Fonte: Ufficio stampa

