Il Club Soroptimist Valdarno Inferiore si allarga

Attualità San Miniato
Domenica 12 ottobre si è svolta la presentazione ufficiale di due nuove socie del Club SOROPTIMIST VALDARNO INFERIORE, con la rituale cerimonia della “SPILLATURA” svoltasi presso L’Antico Ristoro Le Colombaie di San Miniato.

Un caldo e sentito augurio di benvenuto nel Club, ormai fortemente radicato nel territorio, è stato rivolto dalla Presidente Patrizia Di Pasquale e da tutte le socie del Club alla Dott.ssa MICHELA PATERNO e alla Dott.ssa ELISA RINALDINI.

Per il Club l' ingresso di nuove socie è un arricchimento non solo in termini numerici, ma, soprattutto, per l'apporto di nuove competenze, idee e passioni, necessarie alla vita di un' organizzazione che lavora su impegni e progetti dedicati all' empowerment femminile e alla parità di genere in tutti i settori della vita civile.

La Presidente Patrizia Di Pasquale ha aperto l’ incontro con parole di benvenuto e di congratulazioni, raccontando le significative storie professionali di Elisa e di Michela.

MICHELA PATERNO è una psicologa e sociologa relazionale con una specializzazione nell' ambito dell' affido, dell' adozione e della mediazione dei conflitti familiari.

Ad una solida formazione accademica, che va dalla laurea in Sociologia a quella in Psicologia, affianca una lunga esperienza professionale presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze che le consente oggi di integrare elementi giuridici con quelli psicologici, pedagogici e clinici.

ELISA RINALDINI lavora da molti anni nell' ASL Toscana Centro, dove ha iniziato come infermiera per approdare alla gestione del Sistema Qualità e Rischio Clinico.

La sua formazione specialistica in Scienze Infermieristiche e il Master in Lean Healthcare Management l'hanno portata a collaborare con la Regione Toscana come valutatrice per l'accreditamemto sanitario e ad impegnarsi nel team di "Miglioramento organizzativo" aziendale.

Con un'idea fortemente simbolica, la Presidente ha voluto affidare il solenne atto e il privilegio di appuntare le spille col simbolo Liberty della Donna Soroptimista, alla Past President Alessandra Neri e alla President in coming Paola Falorni, come gesto di continuità di azione del nostro Club tra valore dell' eredità del passato e le nuove prospettive del futuro, con la ferma convinzione che le transizioni sono sempre nuovi inizi che richiedono capacità e impegno di aprirsi ai cambiamenti

La lettura della formula di rito e le sentite parole di impegno e di ringraziamento delle due new entry hanno concluso la breve cerimonia, non senza un po' di emozione che si è, subito dopo, dissolta in un brindisi ed in una piacevole atmosfera conviviale.

