Il Comune di Fucecchio alla Marcia della Pace Perugia–Assisi 2025

Attualità Fucecchio
Domenica 12 ottobre il Comune di Fucecchio ha preso parte alla Marcia della Pace Perugia–Assisi 2025, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla pace, ai diritti umani e alla solidarietà tra i popoli.
L’edizione di quest’anno – dal titolo “Imagine all the people – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace” - ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 200.000 persone provenienti da tutta Italia, la più numerosa dal 2001.

A rappresentare Fucecchio, insieme al gonfalone comunale, era presente la consigliera delegata Linda Fondelli, che ha condiviso il percorso e lo spirito della manifestazione con numerose realtà associative del territorio e con i rappresentanti dei Comuni dell’Unione Empolese-Valdelsa: Matteo Bensi, assessore del Comune di Empoli; Mila Chini, consigliera comunale del Comune di Vinci; Lorenzo Nesi, assessore del Comune di Montelupo Fiorentino; Ilaria Antonelli, consigliera comunale di Montelupo Fiorentino; Benedetta Bagni, assessora del Comune di Certaldo.

Un cammino condiviso per ribadire il valore universale della pace, della solidarietà e dei diritti umani, unendo le voci di cittadini, istituzioni e associazioni in un grande abbraccio simbolico da Perugia fino alla Rocca di Assisi.

La manifestazione si è conclusa con numerosi interventi di rilievo civile e culturale: tra gli altri Tomaso Montanari, Anna Foglietta, Francesca Albanese e diverse testimonianze palestinesi, tra cui Maher Nicola Canawati (sindaco di Betlemme) e Mona Abuamara, ambasciatrice palestinese.

L’esperienza di Perugia–Assisi 2025 rappresenta per il Comune di Fucecchio un ulteriore impegno nel promuovere una cultura della pace e della cooperazione, continuando a immaginare e costruire insieme un mondo più giusto e solidale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

