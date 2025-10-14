L'Empoli esonera Guido Pagliuca

Sport Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

A poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica contro il Venezia, l’Empoli esonera Guido Pagliuca e il suo staff. Si attende solo l'ufficialità per il sostituto.

LA NOTIZIA COMPLETA SU EMPOLICHANNEL

Notizie correlate

Basket
Basket
13 Ottobre 2025

Use Rosa Scotti, coach Cioni ribadisce i concetti: "Senza difendere non vinciamo"

’è da lavorare ancora ma è la sola cosa che non spaventa coach Alessio Cioni. L’analisi della sconfitta in casa della sua Use Rosa Scotti con la Virtus Cagliari punta [...]

Basket
Sport
12 Ottobre 2025

Empoli esulta, l'Use Computer Gross vince 77-53 contro Don Bosco Torino

Vince e diverte l’Use Computer Gross. Delle prime tre partite di questo inizio di stagione quella col Don Bosco Torino è sicuramente la più piacevole e non solo per i [...]

Empoli
Sport
11 Ottobre 2025

Basket Empoli, l’Use Rosa Scotti cade in casa contro Cagliari

La sconfitta interna contro la Virtus Cagliari (71-78) ha chiarito in modo inequivocabile un aspetto già sottolineato dallo staff tecnico fin dall’inizio della stagione: senza difesa non si vince. L’Use [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina