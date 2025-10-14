A poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica contro il Venezia, l’Empoli esonera Guido Pagliuca e il suo staff. Si attende solo l'ufficialità per il sostituto.
LA NOTIZIA COMPLETA SU EMPOLICHANNEL
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Basket
Basket
13 Ottobre 2025
’è da lavorare ancora ma è la sola cosa che non spaventa coach Alessio Cioni. L’analisi della sconfitta in casa della sua Use Rosa Scotti con la Virtus Cagliari punta [...]
Basket
Sport
12 Ottobre 2025
Vince e diverte l’Use Computer Gross. Delle prime tre partite di questo inizio di stagione quella col Don Bosco Torino è sicuramente la più piacevole e non solo per i [...]
Empoli
Sport
11 Ottobre 2025
La sconfitta interna contro la Virtus Cagliari (71-78) ha chiarito in modo inequivocabile un aspetto già sottolineato dallo staff tecnico fin dall’inizio della stagione: senza difesa non si vince. L’Use [...]
<< Indietro