Venerdì 17 ottobre il salone mediceo del Convento dei Frati Minori di San Romano ospiterà l'iniziativa dal titolo: “L’hospice San Martino si racconta. Le cure palliative e il territorio”. Si tratta di un incontro aperto a tutta la popolazione, in cui professionisti e amministratori si raccontano, informando sui servizi presenti nel territorio e le modalità di accesso. Sarà l'occasione per presentare l’hospice in una veste diversa, un luogo non solo di sofferenza ma soprattutto di relazione, calore e accoglienza. Una veste che susciti meno paura.

Il programma della serata prevede alle 21.15 la presentazione di Amici dell'Hospice, a seguire il saluto dell'amministrazione comunale. Interverranno poi Paolo Amico e Cinzia Casini, infine spazio ai racconti e alle testimonianze dell'equipe di cura.

L'iniziativa è organizzata, con il patrocinio del Comune di Montopoli, da Amici dell’Hospice Onlus, una realtà presente nei Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno inferiore.

Fra gli scopi che si propone l’associazione vi è in primis quello di sostenere e supportare l’Hospice San Martino con la sua rete locale territoriale di appartenenza, integrando i servizi garantiti dall’ASL Toscana Centro per il raggiungimento di criteri di eccellenza, con lo scopo di garantire la migliore qualità di vita residuale, nel rispetto della dignità e della volontà della persona colpita da prognosi infausta.