MusicRappoli, ciclo di eventi musicali al circolo di Monterappoli

Un ciclo di eventi musicali in collina. Per stare insieme, divertirsi e ascoltare la migliore musica in circolazione. Tutto rigorosamente dal vivo. Si chiama MusicRappoli ed è la nuova rassegna pensata e organizzata dal Circolo Arci Monterappoli. Ogni venerdì un concerto, a cui si potranno accompagnare aperitivi e drink. La formula è stata rodata durante tutta l’estate con appuntamenti fissi ogni settimana, che hanno avvicinato centinaia di persone alla ricerca di buona musica, un paesaggio da favola e un’accoglienza non da meno.

«Il progetto nasce dal desiderio di riportare attività di interesse all’interno del circolo e valorizzare Monterappoli - spiega Eugenio Pannocchi, vicepresidente del circolo Arci e ideatore di MusicRappoli - l’obiettivo è creare un luogo di incontro dove la musica diventa protagonista, ospitando band emergenti, gruppi locali e artisti di ogni genere. Le serate di MusicRappoli sono pensate per essere accoglienti e positive, un ambiente dove il pubblico può godere di musica dal vivo, socializzare e interagire con gli artisti. Oltre alla musica il circolo offre drink, aperitivi, pizze e taglieri di formaggi e salumi».

Partecipazione, socialità, divertimento, volontariato, collaborazione. Tutti valori che stanno alla base dell’attività Arci e di iniziative come MusicRappoli, pensate per offrire un modo più inclusivo e attivo possibile di stare insieme. In un paese, Monterappoli, che funzione da cerniera tra territori diversi e che ha sempre saputo fare di questa particolarità il proprio punto di forza.

«Ospitiamo band emergenti, gruppi locali e artisti di ogni genere - prosegue Pannocchi - dando loro visibilità e contemporaneamente valorizzando il nostro paese e il nostro circolo. L’idea è offrire qualcosa che favorisca l’incontro tra le persone e il senso di comunità. Per questo lanciamo un invito a gruppi musicali o associazioni con idee simili a collaborare con noi».

Ma vediamo il programma per le prossime settimane. Venerdì 24 ottobre spazio al “Quartetto Jazz”, il 31 ottobre invece una band d’eccezione per una serata speciale: gli “Arcambold”. La settimana successiva, venerdì 7 novembre si esibiranno gli “Wolverine - Swing Trio”. Quindi venerdì 14 novembre toccherà a “Ance & Echobeach” con il loro Tributo a Rino Gaetano. A seguire, venerdì 21 novembre, i “Tamandua” e il 28 novembre “Gap Brit Pop Trio”. I concerti avranno inizio alle 21.30.

Per tutte le informazioni è possibile seguire i canali social del Circolo Arci Monterappoli e di MusicRappoli.

Fonte: ARCI COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA APS