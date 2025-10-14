Pericolo cinghiali in via Lucchese a Marcignana: l'allarme incidenti lanciato da una residente

"Siamo un centro abitato, non una zona boschiva isolata". Così una residente della frazione empolese di Marcignana denuncia un episodio avvenuto in via Lucchese giovedì scorso, quando la sua auto è rimasta coinvolta in un incidente con un cinghiale che ha attraversato improvvisamente. L’auto ha riportato ingenti danni, ma la donna è riuscita a mantenere il controllo del mezzo.

Un impatto violento ma senza conseguenze fisiche per la conducente ma che, come denuncia la residente, “se a trovarsi sulla strada fosse stato uno scooter o una bicicletta, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. C'è il rischio di incidenti gravi, potenzialmente mortali".

Fortunatamente, la conducente non ha riportato danni fisici, ma l’episodio ha riportato l’attenzione su un problema che si trascina da tempo, aggravato dall’incuria di un terreno limitrofo. Il covo dei cinghiali si trova infatti in un terreno abbandonato: il ripetersi degli attraversamenti non è casuale. Gli animali escono improvvisamente da un’area privata adiacente alla strada principale, dove la vegetazione è cresciuta in maniera fitta, creando un riparo naturale che permette loro di irrompere sulla carreggiata senza preavviso.

Inoltre, non è presente alcuna segnaletica che avvisi i conducenti del rischio di attraversamento di fauna selvatica, lasciando chi guida completamente impreparato. Considerata la gravità della situazione e l’incidente recente, la cittadina sollecita la bonifica del terreno abbandonato.

