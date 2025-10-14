Primo gol in Nazionale per Gianluca Mancini, firma lui il 3-0 finale contro Israele

Serata di festa per l’Italia e per il montopolese Gianluca Mancini, che allo stadio Bluenergy di Udine ha messo la propria firma sul successo per 3-0 degli azzurri contro Israele, che vale l'accesso ali Playoff dei Mondiali. Il difensore, originario di Montopoli in Val d’Arno, ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Nazionale al 93° minuto.

Il gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un colpo di testa vincente, che ha battuto il portiere israeliano fissando il risultato finale sul 3-0.

