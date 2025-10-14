Quando l’arte incontra il cinema: omaggio ai fratelli Taviani all’Orcio d’Oro di San Miniato

La mostra si inaugura all’Orcio d’oro di San Miniato, venerdì 17 ottobre alle 18 e 30, a cura del gruppo LavorareCamminare, artisti di fama, ognuno con un’importante carriera alle spalle. Nato nel 2011 in seguito a un’esperienza espositiva realizzata nel 2011ai Bottini dell’Olio di Livorno, ha scelto un nome tratto da una canzone di Piero Ciampi, che esprime al meglio la concezione che i componenti del gruppo hanno dell’arte: essa è intesa come opera viva che si rinnova e si rigenera, come un’occasione per rendere esplicito il lavoro artistico, opportunità di concreta attività volta a camminare, ovvero a sperimentare, a cambiare giorno dopo giorno. Un rinnovamento permanente che guarda al futuro. Con il coordinamento storico-artistico di Ilario Luperini, i componenti del gruppo sono Manlio Allegri, Aldo Filippi, I Santini Del Prete (Franco Santini e Raimondo Del Prete, Piero Mochi, Paolo Netto.

La mostra è tutta dedicata al cinema dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, che a San Miniato non sono solo nati, hanno anche assorbito una cultura umana e figurativa: le immagini della campagna e anche quelle della città permeano tutto il loro cinema. Da qui l’omaggio del gruppo LavorareCamminare, che in qualche modo restituisce il favore ricevuto, i Taviani hanno sempre trovato ispirazione nella pittura, adesso la pittura vuole restituire il favore.

Dopo l’inaurazione della mostra, nel pomeriggio del 25 ottobre, ci sarà anche una straordinaria performance dei Santini del Prete, intitolata “Io c’ho pensato!”.

