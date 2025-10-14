Regionali, Europa Verde: "Risultato straordinario, tre nostri consiglieri. Rammarico per Bundu"

“MILLE GRAZIE” a tutte e tutti gli elettori che hanno dato fiducia alla nostra Alleanza Verdi Sinistra - AVS - ed al governatore confermato Eugenio GIANI. E’ stato un risultato straordinario che ha consentito l’elezione di TRE nostri nuovi consiglieri regionali: Lorenzo Falchi, Massimiliano Ghimenti e Diletta Fallani. Adesso, con consensi stabilizzati al 7%, si impone una riflessione politica e organizzativa per le quali noi tutti dobbiamo dare il massimo.

Abbiamo proposto candidati condivisi, garanzia di serietà e competenze con chi vuole davvero un’innovazione politica dentro il centrosinistra, capace di marcare concretamente il buon governo della regione, anche esponendo un nostro candidato all’attenzione nella formazione della giunta regionale del prossimo esecutivo.

Un particolare ringraziamento ai candidati della nostra circoscrizione: Senka Majda, Roberto Fabiani, Carmine Aliberti e Rosa Bonadonna, Donne e Uomini che si sono spesi, gran parte con mezzi propri, sapendo che la loro candidatura è stata funzionale all’esito generale della lista e quindi assolutamente disinteressata e proprio per questo maggiormente apprezzabile.

Forse persone atipiche nel mondo della politica tradizionale, ma proprio per questo garanzia di serietà e competenze comuni a tutte e tutti i cittadini della nostra circoscrizione. Complimenti pure a Brenda Barnini, perché la sua affermazione, la quarta più votata in Toscana, la pone senza dubbio in maniera convincente rappresentante dei nostri territori nell’assemblea regionale.

Ed un rammarico a Antonella Bundu per la lista che rappresentava che straordinariamente ha raddoppiato le previsioni dei sondaggi e per “un pelo” la sua lista è rimasta sotto soglia di sbarramento impedendo così il suo accesso alla regione. Infine ci sia concessa una ultima riflessione sul problema sempre più marcato del calo dell’affluenza alle urne. Un fenomeno gravissimo e globale che coinvolge quasi tutte le democrazie occidentali. Il principio della sovranità popolare richiede l’impegno costante di TUTTI i partiti e le istituzioni. L’espressione democratica è un diritto e un dovere di ogni cittadino: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”- art. 1 della Costituzione Repubblicana.

Antonio Cinquini, componente l’esecutivo di Europa Verde Toscana.

Notizie correlate