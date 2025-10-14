Regionali, FI Fucecchio: "Il cambiamento è possibile. Qui centrodestra ha vinto"

Dopo l’esito delle elezioni regionali in Toscana, Forza Italia ha diffuso una nota firmata dal capogruppo di FI Simone Testai per ringraziare gli elettori e commentare il risultato del voto, esprimendo soddisfazione per la vittoria del centrodestra a Fucecchio.

“Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che hanno scelto Forza Italia e hanno espresso la loro fiducia nei nostri confronti – si legge nel comunicato –. Il vostro sostegno è per noi motivo di orgoglio e responsabilità, e ci sprona a continuare con determinazione il nostro impegno per una Toscana più giusta, moderna e vicina ai bisogni reali dei cittadini”.

Non manca, tuttavia, una riflessione critica sull’esito complessivo del voto regionale: “Esprimiamo rammarico per la vittoria di Eugenio Giani, che rappresenta, a nostro avviso, la conferma di un modello di governo ormai logoro e distante dalle esigenze del territorio. Temiamo che la Toscana, sotto questa guida, fatta di forze eterogenee e con visioni diverse, sia destinata a un ulteriore declino, tra promesse non mantenute e opportunità mancate”.

Il partito sottolinea però il buon risultato locale: “A Fucecchio il centrodestra ha vinto. È un segnale importante, che ci incoraggia e ci conferma che il cambiamento è possibile. Non ci arrendiamo: continueremo a lavorare con passione e concretezza, ascoltando le persone, costruendo proposte serie e credibili, e difendendo i valori in cui crediamo”.

La nota si chiude con un messaggio di fiducia: “Grazie a voi, continuiamo a credere nel cambiamento. E presto, quel cambiamento arriverà”.