Regionali, FI Fucecchio: "Il cambiamento è possibile. Qui centrodestra ha vinto"

Condividi su:
Leggi su mobile
Simone Testai (foto gonews.it)

Dopo l’esito delle elezioni regionali in Toscana, Forza Italia ha diffuso una nota firmata dal capogruppo di FI Simone Testai per ringraziare gli elettori e commentare il risultato del voto, esprimendo soddisfazione per la vittoria del centrodestra a Fucecchio.

Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che hanno scelto Forza Italia e hanno espresso la loro fiducia nei nostri confronti – si legge nel comunicato –. Il vostro sostegno è per noi motivo di orgoglio e responsabilità, e ci sprona a continuare con determinazione il nostro impegno per una Toscana più giusta, moderna e vicina ai bisogni reali dei cittadini”.

Non manca, tuttavia, una riflessione critica sull’esito complessivo del voto regionale: “Esprimiamo rammarico per la vittoria di Eugenio Giani, che rappresenta, a nostro avviso, la conferma di un modello di governo ormai logoro e distante dalle esigenze del territorio. Temiamo che la Toscana, sotto questa guida, fatta di forze eterogenee e con visioni diverse, sia destinata a un ulteriore declino, tra promesse non mantenute e opportunità mancate”.

Il partito sottolinea però il buon risultato locale: “A Fucecchio il centrodestra ha vinto. È un segnale importante, che ci incoraggia e ci conferma che il cambiamento è possibile. Non ci arrendiamo: continueremo a lavorare con passione e concretezza, ascoltando le persone, costruendo proposte serie e credibili, e difendendo i valori in cui crediamo”.

La nota si chiude con un messaggio di fiducia: “Grazie a voi, continuiamo a credere nel cambiamento. E presto, quel cambiamento arriverà”.


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina