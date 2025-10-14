Regionali, il presidente di Confindustria Toscana: "Complimenti a Giani, ora scelte verso competitività"

“Complimenti ad Eugenio Giani per il suo successo elettorale. Al ri-eletto Governatore toscano faccio a nome delle industrie della regione i migliori di auguri di buon lavoro alla guida della Regione verso le necessarie scelte per la crescita e lo sviluppo economico e sociale della nostra Toscana”. Gli auguri di buon lavoro all’indomani della riconferma di Eugenio Giani a presidente della Regione Toscana arrivano dal presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi.

“Ci attendono anni chiave per la nostra prosperità economica e sociale. Le industrie della Toscana hanno già presentato in campagna elettorale a Eugenio Giani le loro priorità imprescindibili per la competitività e la tenuta del nostro sistema economico. Sono punti chiave frutto di un lavoro condiviso e ponderato fra le imprese dei territori della nostra regione. Siamo pronti a stringere un patto con il nuovo Governo regionale, per un lavoro comune fra imprese, parti sociali e istituzioni per concretizzare quelle scelte necessarie e irrimandabili che le nostre imprese chiedono per affrontare ad armi pari i loro competitor”, conclude Maurizio Bigazzi presidente di Confindustria Toscana.

Fonte: Confindustria Toscana