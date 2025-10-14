Regionali, l'indagine online di MetaFirenze tra i fiorentini: "Perché la gente non vota più?"

L’affluenza alle elezioni regionali in Toscana si è fermata al 47,7%, il dato più basso nella storia della Regione. Nella provincia di Firenze è andata solo un po’ meglio, con un 52,6% di votanti, ma resta un crollo di quattordici punti rispetto al 66,4% registrato nel 2020. Cinque anni fa in tutta la Toscana aveva votato il 62,2% degli aventi diritto, mentre nel 2015 il 48,3%. In dieci anni oltre un milione di toscani ha scelto di non andare più alle urne.

Un fenomeno che interroga la politica ma anche la società, e che richiede nuovi strumenti per ricostruire fiducia e partecipazione. È proprio da questa domanda che nasce il nuovo sondaggio di MetaFirenze, la community civica ideata e gestita da Galli Torrini Comunicazione & Public Affairs, dal titolo “Perché la gente non vota più?”.

L’indagine, che sarà lanciata nei prossimi giorni, propone quattro domande semplici e in chiaro, senza polemiche né schieramenti, per capire quali siano le vere ragioni dell’astensione e se — attraverso nuove forme di partecipazione — sia possibile invertire questa tendenza. I risultati saranno pubblicati come sempre in modo trasparente all’interno della community.

MetaFirenze è una piattaforma civica che coinvolge ogni mese oltre 1.000 cittadini tra gruppo WhatsApp e newsletter, offrendo un luogo dove discutere con tono diretto ma costruttivo dei temi che riguardano Firenze e la Toscana: dal traffico alla cultura, dalle elezioni alla vita nei quartieri. Ogni settimana propone sondaggi e dibattiti per raccogliere il sentiment reale della città e stimolare un confronto aperto e consapevole.

Chi desidera partecipare al sondaggio può iscriversi al gruppo WhatsApp MetaFirenze al seguente link: https://chat.whatsapp.com/Ejkdqv2T0Pf14ijvlBczHu

