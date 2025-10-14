Regionali, Maccari (M5S): "Risultato sotto aspettative per indigestione alleanza Csx. Otterremo risultati in Regione"

"È stata una tornata elettorale particolarmente complessa e delicata. Abbiamo presentato la nostra lista e promosso il Movimento sul territorio, un dovere che io, i nostri candidati — Matteo Ferrante e Simona Terreni —, insieme ad alcuni membri del gruppo territoriale e attivisti, abbiamo svolto con spirito di responsabilità, appartenenza e fiducia verso il movimento che rappresentiamo e sosteniamo.

Desidero ringraziare di cuore i nostri elettori empolesi, che hanno confermato il Movimento 5 Stelle come terza forza politica alternativa alla destra ad Empoli, dopo PD e Toscana Rossa. Un ottimo risultato che ci riempie di orgoglio e ci rinnova la motivazione per continuare a lavorare con impegno e serietà.

"A livello regionale, il risultato è stato sotto le aspettative per diverse ragioni — la prima, senza dubbio, è l’indigestione causata dall’alleanza con le forze di centro-sinistra. L’impegno e i risultati che otterremo alla guida della Regione saranno la vera spinta per il rinnovamento.

Voglio fare un grande in bocca al lupo ai nostri eletti Galletti e Romanelli: la collaborazione con loro sarà fondamentale per dare voce e forza anche alle istanze del territorio empolese. Congratulazioni anche a Toscana Rossa per l’ottimo risultato, purtroppo penalizzato da una legge elettorale inadeguata e deficitaria, che merita una seria revisione.

Un ultimo pensiero va al dato più preoccupante di queste elezioni: la crescita dell’astensionismo, aumentato di circa il 15% rispetto al 2020. La colpa principale, a mio avviso, ricade su una politica diventata troppo distante dai cittadini, con troppi politici ormai impegnati più a recitare un ruolo che a rappresentare le persone, promuovendo solo se stessi o una piccola cerchia di potenti.

Serve rilanciare la cultura del voto e la consapevolezza che il voto può davvero fare la differenza.

Non è vero che tutti i partiti sono uguali: noi lo abbiamo dimostrato quando, da primo partito nazionale, abbiamo realizzato vere riforme sociali a favore dei cittadini comuni, non dell’élite.

Sono convinto che, se tutti gli astenuti avessero votato per le forze politiche che più li rappresentano, oggi avremmo assistito a una piccola ma sana rivoluzione. Il voto resta la vera forza della democrazia."

Fonte: Jacopo Maccari

