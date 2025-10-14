Regionali, Mazzeo: "Unico eletto che aumenta i voti e Pisa unica provincia con due eletti PD"

Nel corso della conferenza stampa svolta nel suo comitato elettorale Antonio Mazzeo ha dichiarato: «È una vittoria che appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel lavoro, nella serietà e nella forza di una politica fatta sul territorio. Voglio ringraziare con tutto il cuore i militanti, i volontari, i segretari e le persone che in queste settimane si sono messe in gioco con passione e coraggio. Un ringraziamento speciale va a Sonia Luca, per la competenza e la generosità con cui ha affrontato questa sfida, nonostante un’esclusione indegna che non avrebbe dovuto esserci. Il suo contributo è stato fondamentale e riconosciuto dai cittadini.»

«C’è un dato chiaro e politico: sono l’unico consigliere uscente del Partito Democratico ad aver aumentato le proprie preferenze. E grazie a questo risultato, Pisa è l’unica provincia della Toscana dove il PD elegge due consiglieri regionali. È un riconoscimento a un lavoro collettivo, di squadra, che ha rimesso al centro i territori e le persone. I cittadini hanno premiato la coerenza e la presenza costante, non le logiche interne o le chiusure.»

«Adesso dobbiamo guardare avanti. In provincia di Pisa siamo in sei consiglieri eletti, appartenenti a schieramenti diversi: il mio appello è a *lavorare insieme per il bene comune*, a partire da lavoro, sviluppo e occupazione. L’unità non è una parola astratta ma una pratica quotidiana. Non servono nemici, servono visione e collaborazione.»

Un messaggio rivolto anche al futuro del partito pisano. «L'unità non si costruisce escludendo. Gli elettori hanno dimostrato, che vogliono trovare in noi disponibilità al confronto, all’ascolto e al rispetto. Se vogliamo tornare a essere una comunità politica forte, dobbiamo imparare la lezione che arriva dalle urne: l’unità vera nasce dal riconoscimento reciproco, mai dall’esclusione di chi la pensa diversamente.»

Infine Mazzeo dedica un pensiero anche alla destra e in particolare all'eurodeputato Vannacci che lo aveva attaccato prima delle elezioni. «A Livorno aveva detto Vannacci 1 Mazzeo 0, sono contento che siano stati gli elettori a ribaltare quel risultato. E a zero eletti è rimasto il generale. È la vittoria di una Toscana aperta, civile, inclusiva, contro chi vuole farla tornare indietro. È il segno che la nostra terra sa distinguere tra chi parla di odio e chi costruisce futuro.»

L'ultima riflessione è invece stata riservata alla legge elettorale con cui si vota in Toscana. «La mia prima proposta di legge sarà quella di abolire il listino bloccato. Non è una bandiera, è una scelta di coerenza: la democrazia è dei cittadini, e i cittadini devono poter scegliere davvero i loro rappresentanti. Dobbiamo restituire credibilità e partecipazione alla politica anche per contrastare l'astensionismo: questo sarà il mio impegno quotidiano.»

«Questo risultato non è un punto d’arrivo ma una ripartenza - ha infine concluso - Pisa ha dimostrato di essere una provincia viva e orgogliosa. Continuerò a lavorare con la stessa passione e la stessa serietà di sempre, per una Toscana che unisce, che cresce e che guarda avanti.»

Al seguente link potete dichiarazioni e coperture: https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZvBNUZSJCkcecRRw7I1aOrkpDfrui5nrmV