Regionali, Valeri (Lega): "Un risultato importante che rilancia la Lega a Empoli"

Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini dell’Empolese Valdelsa che, in occasione delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, hanno scelto di accordarmi la loro fiducia. Nei nostri undici Comuni, e in particolare nella città di Empoli dove ho ottenuto il miglior risultato, abbiamo raggiunto una posizione importante che rappresenta un segnale chiaro: la voglia di cambiamento c’è, è forte, e parte da una base concreta.

È stato un impegno condotto con pochi mezzi ma con grande determinazione, passione e spirito di servizio. Abbiamo lavorato dal territorio, tra le persone, portando avanti le nostre idee con coerenza e senza scorciatoie.

Questo ci ha permesso non solo di ottenere un risultato significativo, ma anche di rilanciare con forza la presenza della Lega sul territorio empolese.

Un ruolo decisivo lo ha avuto l’alleanza e la partenza all’interno del Centrodestra civico, un trampolino fondamentale che ha dimostrato quanto la collaborazione tra forze politiche e civiche possa essere vincente per rappresentare le reali esigenze dei cittadini.

Anche se non entrerò in Consiglio Regionale, non mi fermerò: resto a disposizione della comunità, pronta a proseguire il mio impegno attivo al fianco del gruppo Centrodestra per Empoli. Continueremo insieme a portare avanti battaglie concrete per la nostra città e per l’intero territorio. Grazie ancora a tutti per il sostegno, la fiducia e l’affetto. Questo è solo l’inizio.

Ilaria Valeri

Candidata Lega alle Elezioni Regionali 2025 Collegio Firenze 3 – Empolese Valdelsa