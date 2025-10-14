Ryanair presenta la winter 2025 per Pisa: 37 rotte, 8 aerei. Due nuovi voli per Amman e Varsavia

Ryanair, la compagnia aerea No. 1 in Italia, oggi (14 Ottobre) ha lanciato il suo operativo invernale 2025 per l’Aeroporto Internazionale di Pisa “Galileo Galilei” con 37 rotte in totale, incluse 2 nuove entusiasmanti rotte invernali per Amman e Varsavia, oltre all’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana.

L’operativo invernale 2025 di Ryanair sarà operato principalmente dagli 8 aerei basati a Pisa, che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e sostengono oltre 3.600 posti di lavoro nella regione, favorendo al contempo la connettività e il turismo in entrata in città e in tutta la Regione durante tutto l’anno.

L’operativo invernale 2025 di Ryanair a Pisa prevede:

· 37 rotte in totale

· 2 nuove da/per Amman e Varsavia

· L’aumento delle frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana

· 8 aerei - $800 milioni investiti.

· 4.5M passeggeri all’anno

· Il supporto ad oltre 3.600 posti di lavoro locali, incl. 240 posti di lavoro altamente retribuiti nell’aviazione

Ryanair opera da/per Pisa da 27 anni, dove ha trasportato oltre 57 milioni di passeggeri fino ad oggi, e intende continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Toscana e in tutta Italia. Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair chiede al Governo italiano e alle Regioni di eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri all’anno, dalla Sicilia. Ciò permetterebbe a Ryanair e ad altre compagnie aeree di introdurre rapidamente nuove rotte, incrementare il turismo e creare nuovi posti di lavoro durante tutto l’anno.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto:

“In qualità di compagnia aerea No. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo invernale 2025 da Pisa con 37 rotte, incluse 2 nuove ed entusiasmanti destinazioni verso Amman e Varsavia, e oltre 400 voli settimanali, che riflettono l’impegno Ryanair per lo sviluppo del traffico e del turismo in regione Toscana e a Pisa. Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair rinnova l’appello al Governo italiano e alle Regioni affinché venga eliminata l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia. Del resto, la riduzione dei costi di accesso e l’abolizione dell’addizionale municipale si sono dimostrate misure di grande successo, nel generare una trasformazione positiva in termini di connettività, turismo e crescita dell’occupazione in queste Regioni dove Ryanair ha aggiunto 8 aeromobili e nuove rotte da quando l’addizionale municipale è stata eliminata. Se il Governo decidesse di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, creando 1.500 nuovi posti di lavoro in Ryanair e oltre 250 nuove rotte.»

Toscana Aeroporti ha dichiarato:

“L’offerta invernale di Ryanair conferma la strategicità dello scalo pisano e rafforza la solidità della nostra partnership, dando continuità e concretezza a un piano di sviluppo comune e condiviso. In questo quadro, come Toscana Aeroporti siamo lavorando per l’ampliamento e la ristrutturazione del nuovo terminal, con una prima fase di lavori che si concluderà entro la summer 2026. Un investimento di 70 milioni che ci permetterà di offrire un’esperienza aeroportuale sempre più efficiente e competitiva.”

Per celebrare l’operativo invernale 2025 a Pisa, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €21.99 per viaggiare fino al 18 dicembre, disponibili per la prenotazione solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità).