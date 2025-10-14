Salvadori (FI) sulle elezioni: "Triplicati consensi a Montopoli"

"Mentre esprimo la mia più profonda gratitudine ai 585 cittadini che hanno scelto di darmi fiducia in questa tornata elettorale, sento il dovere di condividere alcune riflessioni sull’andamento del voto in Toscana, con particolare attenzione al Comprensorio del Cuoio. Sono orgogliosa del risultato raggiunto: Forza Italia a Montopoli è passata dal 2,60% al 9,19%, triplicando il consenso rispetto alle precedenti elezioni regionali. È importante sottolineare che ogni analisi seria e statisticamente fondata deve basarsi su dati omogenei e confrontabili: paragonare competizioni elettorali di natura diversa — come le europee e le regionali — rischia di generare letture fuorvianti e di compromettere la comprensione reale dei fenomeni politici. La coerenza metodologica è essenziale per restituire verità ai numeri.

Sono felice che il contributo fattivo abbia avuto un impatto tangibile nel mio Comune, e sono felice che nel Comprensorio del Cuoio, la coalizione di centrodestra abbia ottenuto una vittoria significativa. In queste aree, Forza Italia ha registrato una dinamica di crescita più marcata rispetto ad altre zone. Questo rafforza la convinzione che il radicamento territoriale, l’ascolto costante e il lavoro sul campo siano strumenti fondamentali per costruire fiducia e consenso. Da oggi si apre per me un nuovo percorso, che affronterò con serietà, dedizione e spirito di servizio. Continuerò a lavorare con passione per rappresentare al meglio le istanze del territorio e onorare la fiducia che mi è stata accordata. Grazie ancora a tutti coloro che hanno creduto in me. Il vostro voto è il motore del mio impegno"

Roberta Salvadori Candidata FI alle Elezioni Regionali 2025 – Collegio di Pisa Forza Italia

